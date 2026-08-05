Hombre quemó a su expareja e incendió departamento en Santiago

Santiago 16 de abril 2025. En el marco de Semana Santa, autoridades participan de una intervencion urbana para concientizar sobre el rol de la conduccion segura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Un hombre, de 35 años, de nacionalidad venezolana, incendió a su expareja, a la sobrina de ella y al departamento ubicado en la comuna de Santiago.

Un hombre, de 35 años, de nacionalidad venezolana, incendió a su expareja, a la sobrina de ella y al departamento ubicado en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en horas de la noche del martes en un edificio en calle Santa Elena, donde llegó el sujeto con bidones, rociando a su expareja y a la sobrina de ella para posteriormente prenderles fuego.

Las víctimas pudieron escapar del inmueble, siendo auxiliadas por sus vecinos, mientras que el hombre escapó por los balcones desde el piso 17 hasta llegar a los primeros, dándose a la fuga.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que "las víctimas logran arrancar hacia el pasillo del edificio, son ayudadas por vecinos, quienes les rocían agua para apagar el fuego. El imputado, finalmente, rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego, generando un incendio que destruyó el departamento por dentro, por completo".

Las víctimas se encuentran fuera de riesgo vital. La expareja del sujeto se mantiene en estado grave tras quedar con un 22% de su cuerpo quemado y su sobrina resultó con quemaduras menores en brazos y piernas.

El Ministerio Público instruyó a personal del OS9 y Labocar para realizar las diligencias correspondientes en este caso.