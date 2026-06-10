Por homicidio, incendio y robo formalizaron a miembros de resistencia lafkenche

Santiago 16 de agosto 2024. Se lleva a cabo la lectura de sentencia por robo con homicidio, luego de un asalto a un camion de la empresa de valores Brinks en el mall La Florida Center en abril del 2022. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva de los cuatro integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche, detenidos por diversos delitos y atentados cometidos en la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

El Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva de los cuatro integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche, detenidos por diversos delitos y atentados cometidos en la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

Alexis Llanquileo, Eduardo Troncoso, Diego Lincopán y César Millanao fueron formalizados por robo con intimidación reiterada, incendio de casa reiterado, incendio de los autos robados y homicidio simple, todos en calidad de consumados.

Los hechos investigados se remontan al 8 de septiembre de ese año, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a tres inmuebles ubicados en el sector Lloncao, intimidando a sus habitantes, sustrayendo especies y vehículos, para posteriormente incendiar las viviendas afectadas.

Posteriormente, mientras se desplazaban por un camino rural del sector, los involucrados interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes.

En ese contexto, uno de los ocupantes resultó fallecido tras recibir un impacto balístico, hecho que forma parte de la investigación desarrollada por los equipos especializados de la PDI.

Las diligencias investigativas permitieron establecer la participación de diversos involucrados en estos hechos. En una primera etapa, durante el año 2024, fueron detenidas dos personas, quienes posteriormente fueron condenadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete a penas que suman 28 años de presidio por los delitos de incendios reiterados y robo con intimidación.