Hoy formalizan a exministra Sabaj y Hermosilla en otra arista del caso Audios

Corte suspende a ministra Verónica Sabaj por conversación con Luis Hermosilla (Foto: Poder Judicial). - Poder Judicial

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El 9 de marzo pasado, la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras lo cual quedó en condiciones de ser formalizada. Reveló secretos judiciales al abogado Luis Hermosilla.

Para las 9 horas de hoy, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la audiencia de formalización contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto.

Además, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de la investigación, también formalizará al abogado Luis Hermosilla por soborno, en una nueva arista del denominado Caso Audios. Los delitos quedaron al descubierto en sus conversaciones de WhatsApp.

El 9 de marzo pasado, la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos en contra de la exministra Sabaj, tras lo cual quedó en condiciones de ser formalizada.

La fiscal Perivancich investiga delitos que habrían sido perpetrados durante los años 2020, 2021 y 2022, en el marco del caso Audios, en especial en lo referente en la revelación de secretos al abogado Luis Hermosilla.

En su sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Jorge Zepeda y el abogado (i) Eduardo Gandulfo- consideró que en esta procesal se cumplen con los requisitos para acceder a la formalización.

En efecto, señaló el fallo, "el tribunal pondera el cúmulo de antecedentes hechos valer por Fiscalía para estimar satisfecho el estándar de mérito que requiere la acción impetrada para los ilícitos de cohecho agravado, que no son otros que los indicados en la presentación fiscal y cuyo contenido se encuentra detallado en la misma y que la judicatura examina".

También consignó que "a cambio de las gestiones (para su nombramiento), recomendaciones e influencia ejercida por Hermosilla en su favor, y en el contexto de un pacto de lealtad mutua, la capitulada lo habría favorecido en sus intereses personales o profesionales, a través de acciones ejecutadas y omisiones incurridas, al intervenir indebidamente en la preparación de un recurso de amparo que el abogado Hermosilla Osorio pretendía presentar a favor del Presidente en ejercicio, a la sazón señor Piñera, un recurso de apelación deducido por el mismo profesional a favor de Héctor Espinosa y el incidente de recusación contra el magistrado señor Urrutia".