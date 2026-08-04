Hoy se vota artículo final de megarreforma, pero promulgación podría postergarse

Valparaiso, 22 de julio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la Sesion Especial del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Senado retoma la discusión por el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores. Oficialismo podría aprobar por 26 votos, pero están pendientes los vetos del Gobierno y requerimientos al TC.

Hoy en la tarde, la Sala del Senado retomará la discusión por el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores, el último artículo por aprobar del proyecto de reconstrucción nacional.

Zanjada esta disposición, el proyecto quedaría en condiciones de ser promulgado como ley, aunque el Ejecutivo anunció tres vetos a los artículos aprobados por la oposición que, a su vez, presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Los vetos del Gobierno, que serían ingresados mañana, buscan anular el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

En tanto, el Tribunal Constitucional resolvió detener temporalmente la tramitación de dos requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra la megarreforma, luego de advertir errores de carácter formal que deberán ser subsanados en estos días.

Con todo, se espera que hoy el oficialismo concrete su mayoría de 26 votos para aprobar el mecanismo de compensación, lo que se vio frustrado en la sesión del 22 de julio pasado por la ausencia del senador UDI Enrique Van Rysselberghe.

También pesó en esa oportunidad el eventual rechazo del senador UDI Gustavo Sanhueza, quien exige que se pague una deuda previsional con trabajadores municipales. Sin embargo, anoche en reunión con el Presidente José Antonio Kast, recibió un compromiso en ese sentido, por lo que apoyará el proyecto.

Lo mismo sucedió con el senador UDI Sergio Gahona, representante de Coquimbo, quien exigió incorporar a su región al proyecto de reconstrucción. El mandatario le aseguró que habrá recursos para Coquimbo por otra vía. También el senador Matías Walker (Demócratas), otro representante de Coquimbo, recibió garantías similares. Por tanto, ambos respaldarán la iniciativa.

La disposición que falta aprobar define un aporte del fisco de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación de los municipios por la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.