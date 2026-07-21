Hoy se vota la megarreforma: Gobierno tiene 76 votos seguros, pero necesita 78

Valparaiso, 15 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la sesion del Senado durante votacion del proyecto de Reconstruccion Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El Gobierno requiere de 78 votos en la sala para su aprobación y evitar una comisión mixta de diputados y senadores, lo que retrasaría el despacho de la ley para después de julio, que es lo que busca La Moneda. El oficialismo tiene seguros solo los 76 votos del oficialismo.

A contar de las 10:00 horas de hoy, la sala de la Cámara de Diputados votará en tercer trámite legislativo el proyecto de Reconstrucción Nacional, emblemático para las pretensiones del Gobierno de reactivar la economía y bajar el desempleo.

La Cámara deberá pronunciarse sobre las modificaciones del Senado, pero denominado "corazón" del proyecto, la rebaja de 27% a 23% del impuesto de primera categoría no sufrió cambios. En cambio, sí se hicieron modificaciones a la invariabilidad tributaria.

El Gobierno requiere de 78 votos en la sala para su aprobación y evitar una comisión mixta de diputados y senadores, lo que retrasaría el despacho de la ley para después de julio, que es lo que busca La Moneda. El oficialismo tiene seguros solo los 76 votos del oficialismo.

La megarreforma fue aprobada en general por la Cámara el 20 de mayo pasado con 90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención. En esa oportunidad, el proyecto recibió 14 votos favorables del PDG, pero en esta oportunidad no contaría con ese respaldo.

El Gobierno accedió a presentar el proyecto solicitado por el PDG para la devolución focalizada del IVA de los pañales y medicamentos, pero el respaldo del Partido de la Gente se mantiene en duda.

En tanto, la oposición ya confirmó que este mismo martes, al vencer el plazo para el trámite, presentará tres requerimientos contra la megarreforma en el Tribunal Constitucional.