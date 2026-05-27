Ibáñez califica proyecto de reconstrucción nacional como tutifruti

Chile.- Senador Diego Ibáñez: La megarreforma es una locura económica - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

El senador Diego Ibáñez afirmó que "si todo fuese de reconstrucción, yo lo firmo el día de mañana y lo aprobamos por unanimidad. Pero tiene que ver con una refundación del sistema económico en Chile, que a mi juicio es perjudicial".

El senador Diego Ibáñez comentó sobre los recortes fiscales anunciados por el Gobierno y calificó el proyecto de reconstrucción nacional como un "tutifruti".

En conversación con TV Senado, Ibáñez señaló que cuando tú haces un recorte del 3% en salud, en educación y en trabajo, estás recortando el 64% del gasto público que está en esas tres carteras concentrado .

El parlamentario explicó que en la Región de Valparaíso se traduce en que en el Van Buren, un hospital que ya tiene una deuda de arrastre de miles de millones de pesos, va a haber $1300 millones menos. Eso implica menos insumos y menos capacidad de gestión, y eso va a impactar en el paciente .

Con la suspensión del proyecto del aeropuerto en Concón y con la suspensión del tren rápido a Santiago, se está echando atrás todo lo que esta región alguna vez discutió, avanzó y luchó. Aquí hay una especie de borrón y cuenta nueva que, a la región de Valparaíso, al menos, le perjudica bastante , indicó.

En cuanto al proyecto de reconstrucción nacional, el parlamentario cuestionó que "tienen que ver los temas de resolución ambiental con temas de propiedad intelectual, con temas tributarios, con temas que dicen relación con la gratuidad de la educación. Es un tutifruti donde no tiene que ver mucho una cosa con la otra".

"Si todo fuese de reconstrucción, yo lo firmo el día de mañana y lo aprobamos por unanimidad. Pero tiene que ver con una refundación del sistema económico en Chile, que a mi juicio es perjudicial y va a hacer más ricos a los más ricos de Chile y a la clase media la va a seguir asfixiando, porque no hay ninguna medida explícita que ayude a los estratos medios de la sociedad", manifestó.

Respecto a la reintegración del sistema tributario por 25 años, el senador afirmó que es ceder soberanía . Frente a incertidumbres que se vengan uno tiene que tener capacidad de manejar la política fiscal y esto suprime cualquier tipo de posibilidad de que tú puedas rediscutir esto y creemos que es ceder soberanía y es profundamente autoritario. Ni Pinochet se atrevió a establecer algo así , subrayó.

Espero que el Senado sea un espacio donde estos debates se den en serio, sin tanto populismo ni tanta parafernalia por la prensa, porque aquí lo que importa es que avancemos hacia un camino seguro y no hacia un abismo económico , dijo.