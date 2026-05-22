Ibáñez critica apuro por megarreforma: "Es irresponsable sacarlo en 3 semanas"

Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposicion reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

El senador del FA, Diego Ibáñez, aseguró que "va a tener que calmarse el ministro Quiroz porque si quiere, insisto, legislar a matacaballo que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica y social en el futuro".

El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, en relación a la megarreforma criticó el apuro del Gobierno y aseguró que es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable .

Aquí lo importante es hablar con responsabilidad, estar encima de la mesa con datos, con evidencia. Eso requiere su tiempo , aseguró el parlamentario en entrevista con Radio ADN.

Y agregó que no puede pasar la imposición que ocurrió en la Cámara de Diputados, esto al menos tiene que ir a la Comisión de Trabajo, tiene que ir a la Comisión de Economía, tiene que ir a Medio Ambiente, hay artículos que se refieren a Cultura, y eso tiene que tener su espacio especializado .

Además, el senador del FA espera que se levante un espacio técnico que pueda evaluar las alertas que colocó el Consejo Fiscal Autónomo y la Corte Suprema .

Hago un llamado a la Comisión de Hacienda, que preside el senador Macaya, que dialogue en serio , instó Ibáñez.

Y continuó asegurando que aquí se va a ver el temple y la capacidad de dialogar con quien piensa distinto, del senador Macaya y del ministro Quiroz. Y esperemos que no nos defrauden, esperemos que no quieran legislar a matacaballo, sino que legislen con la razonabilidad al frente, con la evidencia y con el espacio necesario para una reforma que va a impactar los próximos 25 años .

Con mucho respeto va a tener que calmarse el ministro Quiroz porque si quiere, insisto, legislar a matacaballo que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica y social en el futuro. Es irresponsable sacarlo en tres semanas , finalizó.