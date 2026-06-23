Ibáñez por megarreforma: "Esto no puede ser una obsesión de un ministro"

Valparaiso, 2 de marzo 2026 Punto de prensa del diputado Diego Ibanez Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se refirió a la reforma presentada por un grupo trasversal de parlamentarios que busca aumentar los requisitos para la presentación de acusaciones constitucionales y abordó la discusión sobre la megarreforma.

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se refirió a la reforma presentada por un grupo trasversal de parlamentarios que busca aumentar los requisitos para la presentación de acusaciones constitucionales.

En conversación con Duna, Ibáñez detalló que "nosotros presentamos una reforma constitucional junto a la centro-derecha para aumentar los requisitos para la interposición de una acusación constitucional".

El parlamentario sostuvo que el "uso tiene que ser más racional y no puede ser ocupado como herramienta de política comunicacional, sino más bien para atender a una falta a la Constitución".

"Para ello, también detrás de eso hay un juicio de tratar de construir un clima de mayor diálogo, mayor espacio racional de trabajo dentro de las fuerzas que piensan distinto y no solamente de ir a sacar a los ministros, eventualmente", complementó.

El parlamentario explicó que la propuesta nace a partir de una invitación realizada por Renovación Nacional y Evópoli. Esta invitación nos la hace RN y Evópoli, particularmente el senador Cruz-Coke y el jefe de bancada de Renovación Nacional; a mí me parece bastante racional (...) la reflexión me parece racional de construir una norma que suba los requisitos y que pida 20 firmas y una previa interpelación".

Asimismo, realizó una autocrítica sobre el uso que han dado a las acusaciones constitucionales. Se ha prestado para polarizar y no para atender a una violación constitucional, que es lo que establece la norma. Hay que ser autocrítico de que todos los sectores han usado esta herramienta con otro fin , indicó.

Por otro lado, Ibáñez abordó la discusión sobre la megarreforma y dijo estar "en contra de esta idea del tsunami, estoy en contra de la megarreforma, pero sean 5.000 indicaciones o cinco, lo importante es ir al fondo del asunto".

"El fondo es que la megarreforma va a provocar un déficit fiscal con la idea mágica de que la rebaja del impuesto a las grandes empresas va a compensar con crecimiento económico. Esa idea es muy cuestionada, no ha funcionado en ninguna parte del mundo, por tanto, hay que indicarla, hay que corregirla", argumentó.

Respecto a las conversaciones que ha sostenido con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el legislador manifestó que "es bien aferrado a su idea inicial y veo poco espacio para que modifiquen el corazón de su proyecto. Lo que nos interesa es que recojan algunas ideas que hemos puesto sobre la mesa".

"Esto no puede ser una obsesión de un ministro, sino que tiene que ser un debate racional", subrayó el senador.