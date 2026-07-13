Identifican a los 2 fallecidos en balacera de San Bernardo: Tenían 19 y 40 años

Santiago, 12 de julio de 2026. Balacera con resultado de doble homicidio y auto quemado en calle Lo Blanco en San Bernardo, cercano a hospital El Pino Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Ambos mantenían antecedentes penales y murieron en el Hospital El Pino, donde llegaron gravemente heridos con múltiples impactos de proyectil. Los hechos ocurrieron en la avenida Lo Blanco, donde también quedó un vehículo quemado.

La Fiscalía Metropolitana ECOH identificó a los dos fallecidos en la balacera que se registró en las últimas horas en la comuna de San Bernardo, donde también resultó quemado un vehículo.

Se trata de dos sujetos de 19 y 40 años, ambos con antecedentes penales, quienes murieron en el Hospital El Pino, donde llegaron gravemente heridos con múltiples impactos de proyectil.

Al respecto, el fiscal ECOH Pablo Sabaj informó que "en horas de la tarde se dio cuenta que había dos personas fallecidas en el hospital El Pino, un joven de 19 años y otra persona de 40, los dos masculinos".

"Hay vainillas, rastros de sangre y un auto chocado y quemado. Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos", añadió.

Los hechos ocurrieron en la avenida Lo Blanco, Población El Manzano, donde hubo múltiples disparos en la vía pública.

A las 18:00 horas, Carabineros tomó conocimiento de que hasta el Hospital El Pino habían llegado los dos heridos que fallecieron producto de la gravedad de sus lesiones.

Posteriormente, en avenida Lo Blanco fue abandonado completamente quemado un vehículo que, al parecer, fue usado por los atacantes.

Por instrucciones de la fiscalía ECOH, la investigación quedó a cargo del OS-9 de Carabineros y Labocar.