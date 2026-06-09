Incendio afecta a locales comerciales en plena Alameda

Santiago, 9 de junio de 2026. Incendio afecta a locales comerciales ubicados en Alameda entre Chacabuco y Maipu en la comuna de Santiago, bomberos trabaja en el lugar Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin/Aton Chile

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Un incendio ha afectado a locales comerciales en plena Avenida Libertador Bernardo O Higgins entre las calles Maipú y Chacabuco en la comuna de Estación Central.

Un incendio ha afectado a locales comerciales en plena Avenida Libertador Bernardo O Higgins entre las calles Maipú y Chacabuco en la comuna de Estación Central.

El siniestro se habría generado al interior de un local de venta de carteras. Hasta el momento, las llamas han logrado ser controladas, sin embargo, permanece riesgo de derrumbe.

Desde Transporte Informa han señalado que el tránsito se encuentra en "Alameda al poniente desviada en Av. Brasil, Av. Ricardo Cumming y Maipú, debido a incendio sin control en edificio comercial, altura Chacabuco. Por posibilidad de derrumbe se solicita peatones NO transitar a hacia este pto. Bomberos en el lugar".

En tanto, Bomberos ha informado que el comandante Giorgio Tromben Marcone "asume el mando y coordinación de las operaciones ante 3ª Alarma de #incendio en locales comerciales de Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Chacabuco".

Este es el segundo siniestro de proporciones que se produjo este martes en la Región Metropolitana. En horas de la mañana, un incendio afectó a una antigua casona transformada en cité en el centro de Santiago.