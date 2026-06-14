Incendio afecta a procesadora de neumáticos en Cerrillos

Santiago, 27 de diciembre 2025. Incendio en bodega comercial ubicada en calle Maipu con Avenida Libertador Bernardo Ohiggins comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Un incendio ha afectado a una procesadora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Una gran columna de humo se puede apreciar desde diversos puntos de la Región Metropolitana.

Un incendio ha afectado a una procesadora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Una gran columna de humo se puede apreciar desde diversos puntos de la Región Metropolitana.

El siniestro comenzó en horas de la mañana de este domingo en las calles Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda. Hasta el momento, se ha activado una tercera alarma de incendios y se encuentran diversas compañías de bomberos en el lugar.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que "el incendio aún no está controlado. No se descarta intencionalidad en esto. Hay dos focos distintos, y eso es muy extraño".

La autoridad llamó a "que la gente que tenga alternativas para evitar usar Camino a Melipilla entre Suiza y Américo Vespucio. No lo utilice al menos durante las próximas horas porque por ahí van a estar circulando los camiones aljibes, los camiones de Bomberos".

"Esto claramente genera un inconveniente muy grande, no solamente en esta zona sino que también para el resto de la región, donde lo que vamos a estar observando es esta nube que va a ir después decantando probablemente en otras partes de la región Metropolitana", indicó.

Codina dijo que "esperamos que Bomberos pueda terminar de controlar el incendio para que después se inicien las investigaciones pertinentes" y descartó que exista "peligro para las casas en estos momentos no hay".