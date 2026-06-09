Incendio destruyó casona en centro de Santiago: Derrumbe y rescate de atrapados

Santiago, 9 de junio de 2026. Incendio afecta a casonas antiguas ubicadas en Libertad con Agustinas en Santiago Centro, tercera alarma de incendio y derrumbes Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

La emergencia se declaró alrededor de las 6:30 horas de este martes en calle Libertad con Agustinas, donde por causas que se investigan una añosa casona de tres pisos comenzó a arder. Al lugar concurrieron 20 carros de bomberos.

Bomberos logró contener un incendio que esta mañana afectó a una antigua casona transformada en cité en el centro de Santiago. La estructura se derrumbó y una persona resultó heridas por quemaduras y parte. Un colegio vecino debió suspender las clases.

La emergencia se declaró alrededor de las 6:30 horas de este martes en calle Libertad con Agustinas, donde por causas que se investigan una añosa casona de tres pisos comenzó a arder. Al lugar concurrieron 20 carros de bomberos.

Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble, pero sus ocupantes alcanzaron a escapar, aunque uno de sus ocupantes, un ciudadano colombiano, sufrió quemaduras de segundo grado por lo que fue trasladado a la exPosta Central.

Además, el incendio dejó atrapadas a 10 personas de una vivienda contigua, pero Bomberos logró ponerlas a salvo. "Son vecinos de la casa del frente, los cuales están siendo todos rescatados por Bomberos", señaló el comandante Pablo Slako.

Cerca de las 8:30 el fuego pudo ser contenido por Bomberos, aunque se mantiene el riesgo de más derrumbes de la estructura. El tránsito debió ser suspendido en todo el sector para facilitar el trabajo de los voluntarios.