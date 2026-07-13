Incendio de grandes proporciones afecta a edificio en sector de Nataniel Cox

Santiago, 13 de julio de 2026. Incendio en bodega de textiles ubicada en calle Santiago con Nataniel en la comuna de Santiago Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Las llamas consumen locales comerciales y bodegas que funcionan en un inmueble de cuatro pisos, donde fueron evacuados todos sus ocupantes. La emergencia está en pleno desarrollo.

Bomberos combate en estos momentos un incendio de grandes proporciones en un edificio en el sector céntrico de la capital, específicamente en Nataniel Cox con calle Santiago.

Las llamas afectan a locales comerciales y bodegas que funcionan en un inmueble de cuatro pisos, donde fueron evacuados todos sus ocupantes.

El tránsito vehicular fue suspendido en un amplio perímetro para facilitar el trabajo de Bomberos. La emergencia se encuentra en pleno desarrollo.