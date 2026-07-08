Con incidentes y personas detenidas termina manifestación de la Cofusam

Santiago, 8 de julio de 2026. Incidentes en manifestacion de Confusam frente al Palacio La Moneda, corte de calle teatinos con Alameda y trabajo de Cop de Carabineros con carro Lanza Agua Diego Martin/Aton ChileM - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La manifestación convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) terminó con incidentes y personas detenidas en las inmediaciones del La Moneda.

La manifestación convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) terminó con incidentes y personas detenidas en las inmediaciones del La Moneda.

Según consignó Radio Bío Bío, ocho personas fueron aprehendidas por desmanes y enfrentamientos con personal de Carabineros, quienes hicieron uso de los carros lanza agua y lanza gases.

El dirigente nacional de Confusam, Makarena Albornoz, señaló que vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera .

La presidenta de Confusam, Gabriela Flores, explicó que "vinimos a entregar un documento que tiene que ver con el tema per cápita. Un decreto per cápita que lleva seis meses, y eso significa recursos para los municipios, para funcionar, para cubrir los sueldos de los trabajadores, que son más de 21.800 millones de pesos .

Pero además del documento, le veníamos a señalar al gobierno que ya basta de recortes a la salud primaria. Hicimos entrega de eso, nuestra gente esperaba parar unos diez minutos la Alameda, que es parte de las acciones , indicó.

Flores mencionó que "le dijimos a los propios carabineros, estuvieron de acuerdo. Después fuimos reprimidos con bombas lacrimógenas, gas pimienta y una agresión brutal por parte de carabineros a dirigentes. Tenemos ocho detenidos, entre esos, dirigentes nacionales y una mujer, dirigente de la octava región".