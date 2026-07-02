Incluye al PC: Senadores y Quiroz formaron mesa política por la megarreforma

Santiago, 1 de julio 2026. Se realiza punto de prensa tras la conformacion de una mesa politica, que reune al ministro de Hacienda, la presidenta del Senado, senadores oficialistas y de oposicion, en la Sede Santiago del Congreso Nacional. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Además del ministro, la instancia quedó integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el vicepresidente Iván Moreira (UDI), las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC) y el senador Javier Macaya (UDI).

Senadores oficialistas y de oposición -incluido el PC- formaron junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una mesa política y técnica para buscar consensos en torno al proyecto de reconstrucción.

Además del ministro, la instancia quedó integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el vicepresidente Iván Moreira (UDI), las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC) y el senador Javier Macaya (UDI).

"Lo ocurrido hoy lo valoro profundamente, por primera vez se produjo una conversación formal con los distintos comités, partidos políticos y bancadas. No se trató de conversar sobre la propuesta de uno o dos senadores, sino sobre la posición del Senado", señaló Paulina Núñez.

"El ministro llegó con una serie de propuestas. Hay materias en las que existe apertura para introducir modificaciones y no quiero decir 'mejorarlas', porque evidentemente la oposición pretende que con sus propuestas se pueda fortalecer", añadió.

"Nosotros creemos que estamos frente a una buena iniciativa, pero cuando se busca construir un acuerdo y ampliar las mayorías, ese esfuerzo solo puede surgir del diálogo, del respeto mutuo y de la claridad respecto de cuáles son los límites de cada parte", agregó.

En ese sentido, señaló que "este proyecto de reconstrucción contempla diversas medidas y no tengo ninguna duda de que en varias de ellas lograremos acuerdos que nos permitirán alcanzar una mayoría aún más amplia que los 26 votos que ya sabemos existen en el Senado".

"Habrá otras materias en las que probablemente no será posible llegar a un entendimiento, y eso también forma parte de la democracia: esas diferencias se resolverán mediante la votación de senadores y senadoras, tanto en las comisiones como posteriormente en la sala", recalcó

Además, anunció que los plazos de tramitación del proyecto se mantienen. "El próximo lunes al mediodía vence el plazo para presentar indicaciones. Durante la próxima semana se desarrollará un trabajo técnico en las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo y posteriormente de Hacienda, para luego llevar el proyecto a la sala y votarlo en particular, artículo por artículo", explicó Núñez.

Asimismo, adelantó que un segundo encuentro con Quiroz quedó fijado para el viernes a las 16 horas. Este jueves, el ministro sostendrá una reunión con los alcaldes para abordar las exenciones de las contribuciones y mecanismos de compensación para los municipios.

"¿Qué esperamos de ese segundo encuentro? Tener claridad respecto de aquellas materias en las que podremos avanzar con acuerdo y de aquellas en las que cada sector ejercerá legítimamente su mayoría y presentará las indicaciones que estime pertinentes", enfatizó la presidenta del Senado.

SENADORA VODANOVIC VALORÓ ENCUENTRO

La senadora Paulina Vodanovic valoró la instancia, aunque advirtió que el proyecto tiene aspectos negativos difíciles de modificar. Señaló que la prioridad debe ser mitigar efectos económicos, especialmente en empleo y recaudación, y destacó la disposición del Ejecutivo a introducir mejoras en áreas como el crédito al empleo y el fortalecimiento de la inversión. "Los que lo están pasando mal son las personas que no tienen empleo", enfatizó.

Precisó que el debate sobre el proyecto de reconstrucción no solo se centra en cifras y votaciones parlamentarias, sino en cómo las medidas impactarán directamente en la vida de las personas:

- Empleo y crecimiento económico como ejes centrales.

- Apoyo a municipios para enfrentar las consecuencias locales.

- Inversión y medioambiente como temas de discusión abierta.

Finalmente, puntualizó que la mesa política y técnica busca que, a través del diálogo y el respeto, se logren acuerdos que permitan avanzar en soluciones concretas para la ciudadanía.