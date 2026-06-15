Indicaciones al proyecto de sala cuna universal ingresarían esta semana

Santiago, 26 de mayo de 2026. La Presidenta del Senado Paulina Nunez es fotografiada en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Presidenta del Senado, Paulina Núñez, recordó que se trata de una iniciativa transversal, que contará con el financiamiento respectivo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el anuncio por parte del Presidente José Antonio Kast de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, con ejes en sostenibilidad financiera y progresividad, que serían ingresadas esta semana al Congreso."Más allá que haya estado en el programa de gobierno del Presidente Kast, los tiempos eran distintos. Por eso quiero agradecer que hoy ya tengamos indicaciones ingresadas y que este trabajo haya sido transversal", dijo la congresista.

Y agregó que "se recogieron parte de nuestras indicaciones, que habían sido trabajadas con la sociedad civil. Agradecemos que se haya escuchado a un grupo de parlamentarios que quedamos con el proyecto en la puerta en el horno en el periodo pasado".

La representante de RN admitió que "a nosotros nos corresponde acelerar la tramitación, de manera que este proyecto dé certeza a las trabajadoras que quieran acceder a una sala cuna, y a las madres trabajadoras que muchas veces terminado su postnatal han tenido que volver al mundo laboral sin tener un espacio adecuado para que sus hijos sean cuidados".

La senadora Núñez agradeció la labor realizada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien encabezó una mesa interministerial para redactar las mencionadas enmiendas.

En cuanto al financiamiento de la iniciativa, la parlamentaria recordó que la propuesta anterior no contaba con los fondos necesarios.

"Pero este proyecto sí lo tiene. Quiero aclarar que las pymes no van a recibir una carga más, pues el costo se va a sacar a modo de compensación del 0,35% del seguro de cesantía que ya se paga. Me parece que es una buena fórmula", aclaró.

Y concluyó explicando que "eliminar la histórica exigencia del Artículo 203 del Código del Trabajo, que indica que solo empresas con veinte o más trabajadoras a financiar deben asegurar el derecho de sala cuna, es de toda justicia. Se trata de emparejar la cancha. Dejamos de lado una herramienta que ha sido, para mí, la razón del desempleo de las mujeres".

En particular, el ministro Rau explicó que las indicaciones buscan incorporar un fondo que será financiado con una cotización adicional de 0,35% que será compensada con una disminución por igual porcentaje de las cotizaciones que paga el empleador al seguro de cesantía.

El modelo considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que en el caso de los trabajadores dependientes es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%.

Para los trabajadores independientes, este fondo será pagado de la misma forma que los demás seguros sociales.

Además, existirá un aporte fiscal de 11.631 UTM (aproximadamente $10 mil millones) en los dos primeros años siguientes a la publicación de la ley.

Por último, en caso de que los recursos del fondo sean insuficientes, la diferencia será de cargo fiscal.