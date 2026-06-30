Índice de Actividad del Comercio aumentó 1,6% interanualmente en mayo de 2026

Santiago 5 de junio 2026. Inauguracion oficial de la primera tienda de Don Salva, nueva cadena de supermercados de descuento en Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados creció 2,6% en igual periodo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que hubo un aumento interanual de 1,6% en mayo de 2026 del Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 3,6% al quinto mes del año.

En ese resultado incidió el incremento de dos de las tres divisiones que lo componen.

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y de motocicletas, creció 4,6% en doce meses y sumó 2,232 puntos porcentuales (pp.), debido principalmente a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, presentó un incremento interanual de 3,1%, incidiendo 0,292 pp. en la variación del IAC.

Esto se explica en mayor medida por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Por su parte, comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró una reducción de 2,1% respecto a mayo de 2025, restando 0,884 pp. al resultado del índice, como consecuencia fundamentalmente del descenso de venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos.

Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,6% en doce meses, acumulando una expansión de 0,6% al quinto mes del año.

Y la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un alza de 1,0% respecto al mes anterior, y un aumento interanual de 1,3%.

Finalmente, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 18,5% en doce meses, acumulando un crecimiento de 16,4% en lo que va del año.

La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.