Índice de Actividad del Comercio aumentó 3,2% interanualmente en abril de 2026

Santiago 4 de febrero 2025. Econom a anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

Acumuló un alza de 4,1% al cuarto mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Un aumento interanual de 3,2% anotó en abril de 2026 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 4,1% al cuarto mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas creció 3,0% en doce meses y sumó 1,408 puntos porcentuales (pp.), debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

En tanto, Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró un crecimiento de 2,2% respecto a abril de 2025, aportando 0,931 pp. al resultado del índice, como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, presentó un incremento interanual de 8,6%, incidiendo 0,815 pp. en la variación del IAC, explicado, en mayor medida, por el aporte de venta de vehículos automotores.

A su vez, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 0,1% en doce meses, acumulando una expansión de 0,2% al cuarto mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,2% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,7%.

Finalmente, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,2% en doce meses, acumulando un crecimiento de 16,0% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.