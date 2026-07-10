Índice de Costos del Transporte registró una variación mensual de -3,5% en junio

Santiago, 25 de marzo 2026. Fila de automovilistas ingresando a bencineras para llenar el estanque antes de la alza para este jueves 26 de 370 pesos por litro debido a la guerra contra Iran Copec de Departamental y Ruta 5 Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin/Aton Chile

Santiago 10 Jul. (ATON) -

La variación del mes se explicó, principalmente, por el descenso del grupo combustibles (-8,0%), que incidió -2,513 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del índice general.

En junio de 2026, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó una disminución mensual de 3,5%, acumulando 11,1% en lo que va del año.

La variación del mes se explicó, principalmente, por el descenso del grupo combustibles (-8,0%), que incidió -2,513 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.

Recursos humanos, en tanto, registró una variación mensual de -2,5%, con una incidencia de -1,045 pp., mientras que servicio de mantenimiento y reparación del vehículo anotó una variación mensual de -0,2%, con una incidencia de -0,009 pp.

Por su parte, servicios relacionados a la circulación del transporte presentó una variación mensual de 0,1%, con una incidencia de 0,008 pp.

A su vez, repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo consignó una variación mensual de 0,1%, con una incidencia de 0,011 pp.

Finalmente, servicios financieros presentó una variación mensual de 0,8%, con una incidencia de 0,040 pp.