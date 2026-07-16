Santiago, 10 de junio de 2026. En el marco de la Campana de Invierno 2026, la seremi de Salud RM, Pia Venegas, participa en operativo de vacunacion dirigido a trabajadores de la Vega Central, reforzando el llamado a la inmunizacion de los grupos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

En tanto, la Influenza A fue el segundo agente en preponderancia con un 23,9% del total de muestras positivas. En tercer lugar, se ubicó el Rinovirus con un 18,2% de positividad, porcentaje similar a lo registrado la semana anterior (18%).

El Ministerio de Salud informó que durante la Semana Epidemiológica 27, entre el 5 y el 11 de julio, la Influenza B se convirtió por primera vez durante este año en el virus más detectado, con un 24,1% de exámenes positivos, proporción superior a lo registrado la semana anterior (21,6%), afectando principalmente al grupo de 15 a 54 años.

En tanto, la Influenza A fue el segundo agente en preponderancia con un 23,9% del total de muestras positivas. En tercer lugar, se ubicó el Rinovirus con un 18,2% de positividad, porcentaje similar a lo registrado la semana anterior (18%).

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Sincicial (16%), Parainfluenza (5,6%), Metapneumovirus (4,7%), Adenovirus (4,1%), Otros virus respiratorios (3,2%) y SARS-CoV-2 (0,2%).

Asimismo, la cobertura de vacunación de influenza es de 77,4% con 8.056.001 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (62,3%), embarazadas (69,8%) y personas de 60 años y más (61,6%), continúan mostrando un menor avance.

En tanto, la cobertura de inmunización contra el sincicial alcanza un 97,1% con 114.143 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, un 95,9%.

CONTINGENCIA CLIMÁTICA

Durante la entrega del Reporte Semanal de Campaña de Invierno, los expertos señalaron que, en el contexto de las lluvias pronosticadas para gran parte del país, el aumento de humedad y las bajas temperaturas favorecen la circulación de los virus respiratorios, lo que aumenta el riesgo de enfermar.

En ese sentido, destacaron la importancia de mantener los ambientes temperados, cubriendo las filtraciones de aire, puertas y ventanas. No obstante, también hicieron hincapié en la necesidad de que el aire pueda fluir, por lo tanto, se debe ventilar durante un tiempo acotado.

Además, el llamado es a abrigarse adecuadamente, evitando los cambios bruscos de temperatura y usando obviamente ropa que sea adecuada para la resistencia al agua. Asimismo, lavarse las manos con frecuencia y, si las personas presentan síntomas respiratorios, usar mascarilla.

En relación con la preparación de la red asistencial, si bien, en el marco de la Campaña de Invierno se planifica una estrategia que permite enfrentar una emergencia, para este evento meteorológico en particular, ya se activaron los comités de Gestión de Riesgo y Desastre (Cogrid) para la coordinación de los equipos directivos y técnicos.

Además, se emitió una alerta preventiva para las regiones de Atacama hasta Los Ríos y se ha puesto el foco en el monitoreo constante de la red para asegurar la continuidad de la atención, junto con la planificación adecuada del personal de salud para poder responder a la demanda asistencial.