Informan reposición parcial y paulatina del suministro de agua potable

Santiago, 23 de mayo de 2026. Debido al corte programado de agua potable en ocho comunas de la capital, se mide el cloro libre residual de agua de estanque de abastecimiento alternativo para asegurar su calidad e inocuidad. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Por trabajos de Aguas Andinas el vital elemento debía estar disponible a las 8am de este domingo en las ocho comunas de la Región Metropolitana afectadas desde el viernes por corte programado.

Aguas Andinas informó en un comunicado que "producto de incidencias hidráulicas originadas durante la última fase de los trabajos realizados en un tramo de la red de distribución, la reposición del suministro de agua potable está siendo de forma parcial".

Ello se da en "la medida que las tuberías están siendo llenadas de agua tras la intervención programada, que se inició el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas".

La contingencia iba a terminar por completo este domingo a las 8am y afectaba a 143.048 clientes de La Cisterna (100% de la comuna), El Bosque (80%), San Ramón (44%), La Granja (40%), La Pintana (23%), La Florida (9%), San Bernardo (9%) y San Miguel (5%).

De acuerdo a la empresa sanitaria, "el restablecimiento del suministro para las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana comenzó a las 01.00 horas de este domingo, mientras que en La Cisterna y los sectores impactados de El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, la reposición irá siendo de forma gradual durante la mañana" de este domingo.

"Lamentablemente, en la última etapa de los trabajos iniciados el viernes 22 de mayo un tramo de la red de distribución presentó algunas incidencias a nivel hidráulico que nos llevaron a programar de manera parcial y escalonada la reposición del servicio para las comunas impactadas", indicó Aguas Andinas en un comunicado.

La compañía detalló que seguirán desplegando todos sus esfuerzos humanos y técnicos para devolver en su totalidad el suministro.

INCIDENCIAS QUE PUEDEN OCURRIR

"En paralelo, informamos que siguen disponibles los 72 puntos de abastecimiento y 20 camiones aljibes para apoyar la reposición escalonada de la red", explicó Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas.

El ejecutivo añadió que dada la envergadura de estas obras, este tipo de incidencias pueden ocurrir, pero que laboran con un factor holguras para minimizar impactos en la ciudad.

"Siempre en este tipo de intervenciones se pueden presentar imponderables, por ello, planificamos hacerlas privilegiando el horario nocturno y contando con márgenes que nos permitan restablecer el servicio de cara al inicio de la jornada laboral y escolar del lunes", precisó el representante de la sanitaria.

Aguas Andinas anunció que toda la información que se vaya generando producto de los trabajos en curso se estará desplegando en los canales oficiales de la compañía.

E hizo un llamado a la población a informarse en la sección "Trabajos en la Ciudad" de su Oficina Virtual en www.aguasandinas.cl, o bien contactarse a través del Contact Center (+562 2731 2400 desde red fija, *8000 desde celulares) o mediante sus canales oficiales en X, Facebook e Instagram.