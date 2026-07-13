Valparaiso, 27 de mayo 2025 Documentos de licencia medica Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El último Informe sobre la Evolución de la Licencia Médica Electrónica, correspondiente al periodo enero-mayo, muestra una reducción transversal en la emisión de licencias médicas, su duración y el número de personas que las utilizan.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dio a conocer una nueva edición de su Informe de Evolución de Licencias Médicas Electrónicas, correspondiente al período enero-mayo de 2026, el que evidencia una disminución generalizada en el uso del instrumento respecto del mismo período del año anterior.

Entre enero y mayo de este año se emitieron 2.682.014 licencias médicas electrónicas, lo que representa una disminución de 21,1% respecto de igual período de 2025.

En el caso de las licencias de origen común con pronunciamiento -que representan más del 93% del total de licencias pronunciadas- la reducción alcanzó el 22,3%.

La tendencia se observa de manera consistente en prácticamente todos los indicadores analizados en el informe.

El número de licencias disminuyó tanto en Fonasa (-21,8%) como en Isapre (-24,7%), además de registrar bajas en hombres y mujeres, así como entre trabajadores/as del sector público y privado.

Otro de los cambios relevantes es la disminución en la duración de las licencias médicas. Mientras entre enero y mayo de 2025 el promedio era de 13,2 días por licencia, en igual período de 2026 bajó a 12 días, equivalente a una reducción de 9,3%.

La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, indicó que "la disminución que observamos es coherente con el fortalecimiento de las medidas de fiscalización y control implementadas durante el último año como Superintendencia .

Hemos realizado 10 procesos masivos de cruces de datos (IFIs) para detectar usos indebidos de licencias médicas, reforzado la fiscalización a los profesionales emisores y perfeccionado la regulación del sistema de licencias médicas electrónicas abarcando también a los operadores de la LME. Nuestro objetivo es resguardar que este derecho llegue a quienes realmente lo necesitan y fortalecer la confianza en el sistema", aseguró

El informe también muestra cambios importantes en la composición de las licencias médicas.

Los trastornos mentales continúan siendo el principal diagnóstico, pero registran la mayor disminución del período, con una caída de 32,4% en el número de licencias emitidas respecto de enero-mayo de 2025.

Además, su participación dentro del total disminuyó desde 34,2% a 29,8%, reduciéndose en 4,5 puntos porcentuales.

También disminuyeron las licencias asociadas a enfermedades respiratorias (-27,5%), musculoesqueléticas (-21,2%) y traumatismos (-10,2%).

El análisis desde la perspectiva de las personas trabajadoras confirma la misma tendencia a la baja. Durante los primeros cinco meses de 2026, 1.194.788 personas utilizaron al menos una licencia médica, cifra 17,2% inferior a la registrada en igual período de 2025.

Asimismo, quienes hicieron uso de licencia médica recibieron menos licencias y por períodos más breves. El promedio de licencias por persona trabajadora disminuyó de 2,1 a 2,0, mientras que los días autorizados promedio por trabajador/a pasaron de 26 a 22 días, una reducción de 13,7%.

El informe también muestra que aumentó la proporción de personas que utilizó solo una licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y períodos prolongados de reposo, consolidando un desplazamiento hacia un menor uso del sistema.

El Informe de Evolución de Licencias Médicas Electrónicas es elaborado mensualmente por la Unidad de Estudios y Estadísticas de la Suseso y permite monitorear el comportamiento del sistema de licencias médicas en Chile, entregando información sobre emisión, duración, diagnósticos, resolución y utilización por parte de las personas trabajadoras.