Ingresan acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

Valparaiso, 8 de junio 2026. Diputados oficialistas presentan Acusacion Constitucional contra exministro Nicolas Grau Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Los partidos Nacional Libertario y Republicano ingresaron la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, donde se le acusa de infracciones a la Ley de Administración Financiera del Estado.

Los partidos Nacional Libertario y Republicano ingresaron la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, donde se le acusa de infracciones a la Ley de Administración Financiera del Estado.

El libelo acusatorio cuenta con 58 páginas en las cuales se exponen, principalmente, supuestas faltas a la probidad y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La acusación se genera tras las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para 2026.

El diputado Cristóbal Urruticoechea manifestó que están "seguros de que la acusación constitucional debe avanzar y se le debe prohibir al exministro Nicolás Grau cumplir cualquier cargo público durante los próximos cinco años porque, como denota el texto que hemos realizado y trabajado, no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar o para simplemente contar la verdad".

En tanto, el diputado Benjamín Romero señaló que desde el Partido Republicano "adherimos a esta acusación constitucional porque creemos que acá el que las hace, las paga, y para el futuro del país es importante que cuando hay errores que más que errores son asimilables a horrores financieros que van a influir en la calidad de vida de todas las personas estos no queden impunes".

En esta línea, detalló los capítulos del libelo acusatorio: "Infracción al artículo 8 de la Constitución Política de la República por la entrega de información fiscal inconsistente en vulneración de los deberes de probidad, transparencia e integridad de la gestión financiera del Estado. El título ilustra por si solo las faltas en las cuáles incurrió el exministro Nicolás Grau".

"El segundo capítulo dice relación con la infracción al artículo 3 del decreto de Ley 1.263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado por vulneración a los principios de unidad y coordinación que rigen a la administración financiera. Eso queda claramente demostrado en la forma en que el ministro Grau ejecutó y planificó presupuestos que afectan a todos los ministerios, vulnerando los principios de unidad y coordinación", enfatizó.

El parlamentario mencionó que el tercer capítulo trata del artículo 4 del decreto de Ley de 1.263, "por omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, en contradicción de los principios de universalidad presupuestaria. Dice relación con la misma manera en que el ministro fue ejecutando los gastos y los recursos de la nación, y que fueron generando varios de los problemas que estamos viviendo hoy día".

Finalmente, indicó que el cuarto capítulo de la acusación apunta a "la infracción al artículo quinto del decreto de Ley de 1.263, por el deber de consistencia y coherencia en la programación financiera del Estado. Supimos hace algún tiempo que el ministro no actualizó ni incluyó dentro de la administración financiera del Estado, pagos que correspondías a alrededor de 1.000-1.300 millones de dólares".

"Acá estamos hablando de deudas a pequeñas y medianas empresas que requerían de pagos del Estado y que un ministro de Hacienda no pagó por el orden de 270 millones", añadió.

La acusación constitucional contra el exministro Grau fue anunciada el 26 de mayo pasada por diputados de Nacional Libertario y Republicano. Para que el libelo sea aprobado y discutido en el Senado se requiere al menos 78 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados.