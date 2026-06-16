Ingresos tributarios llegaron a los $60,4 billones en 2025, el 17,3% del PIB

Santiago 24 de agosto de 2015. Fachada del Servicio de Impuestos Internos. SII. Javier Torres/Aton Chile. - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

En materia de delito tributario, el SII presentó 227 querellas y denuncias, asociadas a un perjuicio fiscal de $158 mil millones, y detectó más de 18 mil emisores y 81 mil receptores de facturación falsa.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, dio su primera cuenta pública de la gestión realizada por la institución durante 2025.

Trujillo informó que el SII duplicó su presencia en terreno, con más de 467 mil acciones de control, lo que representó un aumento de más del 100% respecto de 2024, lo que derivó en más de 14 mil infracciones y 5.879 clausuras, un 60 y 73 por ciento más que en 2024, respectivamente.

Además, destacó el empadronamiento realizado a los denominados malls chinos en todo el país, realizando 2.747 acciones de cumplimiento tributario en terreno, 229 clausuras y 332 infracciones, por un total de 63 millones de pesos. También expuso que se encuentran en desarrollo 72 auditorías y revisiones en oficinas del Servicio, además de control de punto fijo a 181 contribuyentes.

Respecto a grupos empresariales, el SII fiscalizó a 46, un 64,3% más que en el año anterior. En materia de tributación internacional, en tanto, los contribuyentes fiscalizados alcanzaron los 305, un 22% más que en 2024, mientras que en el segmento de altos patrimonios se controló a 780 contribuyentes, un 22,6% más que en el período anterior.

Las acciones de control se focalizaron en planificaciones tributarias internacionales (uso de pérdidas en el extranjero, uso de intangibles, correcta tributación del impuesto adicional, precios de transferencia, entre otras), y, en el caso de altos patrimonios, en riesgos como diluciones patrimoniales, inversiones internacionales no informadas y tasas bajas del Impuesto Global Complementario en relación con sus comparables en montos y composición de patrimonio.

En el control de la evasión, destacaron los avances en la implementación del IVA a plataformas digitales: 92 plataformas de bienes inscritas (con más de $85 mil millones recaudados) y 531 plataformas de servicios, que declararon más de $100 mil millones en el último trimestre de 2025. Asimismo, el uso de nuevas fuentes de información permitió acceder a antecedentes de 188 mil RUT y más de 87 millones de abonos bancarios.

Estos esfuerzos contribuyeron a que los ingresos tributarios crecieran un 4,3% en 2025, alcanzando los $60,4 billones (17,3% del PIB), junto con avances en la reducción de la evasión del IVA.

En materia de delito tributario, el SII presentó 227 querellas y denuncias, asociadas a un perjuicio fiscal de $158 mil millones, y detectó más de 18 mil emisores y 81 mil receptores de facturación falsa, logrando acciones preventivas que evitaron el uso indebido de créditos fiscales por $189 mil millones.

La autoridad también destacó el fortalecimiento del trabajo coordinado con el Ministerio Público, policías y otros organismos del Estado, junto con la incorporación de nuevas herramientas legales para mejorar la detección temprana y persecución del fraude.