Investigan muerte de carabinero al interior de una comisaría de Coquimbo

Santiago, 6 de noviembre 2024 Imagenes referenciales de 41 Comisaria de La Pintana. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

"De acuerdo con los antecedentes preliminares, mientras se realizaba la entrega de un armamento al interior del recinto policial y por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento del carabinero", señaló un comunicado.

Carabineros informó que un funcionario murió en una comisaría de Coquimbo mientras se realizaba la entrega de un arma al interior del cuartel. Las circunstancias están siendo investigadas.

En un comunicado, la institución indicó que "durante las últimas horas se registró el sensible fallecimiento un funcionario al interior de la 6ª Comisaría 'Las Compañías', dependiente de la Prefectura de Carabineros Coquimbo".

"De acuerdo con los antecedentes preliminares, mientras se realizaba la entrega de un armamento al interior del recinto policial y por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento del carabinero", añadió.

"Frente a esta irreparable pérdida, expresamos las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar a la familia, seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional, reafirmando el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere", agregó.

"Como es política institucional, todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que dirige las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos", cerró el comunicado oficial.