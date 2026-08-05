Militares israelíes siguen operando en el sur de Líbano. / Europa Press - Europa Press

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El Ejército de Israel ha emitido este miércoles una orden de evacuación forzosa para los residentes de Al Mansuri, municipio ubicado en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor.

El Ejército de Israel ha emitido este miércoles una orden de evacuación forzosa para los residentes de Al Mansuri, municipio ubicado en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor.

"Por el bien de su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse del pueblo hacia el norte en una distancia no menor a 1.000 metros hacia terrenos abiertos", ha señalado un portavoz del Ejército en un mensaje en árabe en redes sociales en el que indica que han tomado esta medida "a la luz de las violaciones" del acuerdo por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Asimismo, ha aclarado que la orden "no tiene intención" de perjudicar a la población civil. "Todo aquel que se encuentre cerca de objetivos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado la autoridad castrense israelí.

Poco después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que han iniciado una oleada de ataques sobre la zona tan solo un día después de que hayan arrancado las conversaciones entre las partes en la capital italiana, Roma, para avanzar en la implementación del acuerdo marco alcanzado a finales del pasado mes de junio.

Se trata de la séptima ronda de contactos entre Líbano e Israel desde que el partido-milicia chií libanés y las fuerzas israelíes retomaran los combates el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, advirtió en la víspera al Gobierno libanés que el diálogo, que está previsto que se prolongue hasta este jueves, no es más que una nueva "concesión" a quien bombardea el país y pone en riesgo "la soberanía y la unidad de la patria", acusando así al presidente Joseph Aoun de ser un "aliado" de la parte israelí.