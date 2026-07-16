IVA a las apuesta en línea: 25 plataformas se inscribieron en el SII

Chile.- Plataformas de apuestas en línea aún no se inscriben en el SII para pago de IVA - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

A las que no se inscribieron se les aplicará el cambio de sujeto, es decir, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos informó que 25 plataformas de apuestas online se inscribieron entre el martes 14 y miércoles 15 de julio ante el SII en el régimen simplificado para declarar y pagar el IVA a los servicios digitales.

Se trata de betsala.com, playsala.com, latamwin.online, winchile.com, latamwin.online, pokerenchile.com, juegaenlineachile.com, bettingiscool.com, bettingiscool.com, fortunazo.cl, jugabet.cl, novibet.com, skillonnet.com, state77.com, bet7k.com, 1xbet.com, estelarbet.cl, betway.com, coolbetchile.com, baytreeinteractive.com, epicbet.com, respin.com, 418services.com, kaizengaming.com, doradobet.com y betsson1001.com.

Y tal como lo había anunciado, a las plataformas que no se inscribieron se les aplicará el cambio de sujeto. Esta medida busca asegurar el correcto de pago del impuesto por parte de los servicios de apuestas, juegos de azar y casinos prestados de manera remota por plataformas digitales sin domicilio ni residencia en Chile.

Bajo este esquema de cambio de Sujeto, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

Este mecanismo de fiscalización se sustenta en la experiencia acumulada desde 2021, año en que comenzó a aplicarse el IVA a los Servicios Digitales prestados por plataformas extranjeras, lo que ha permitido al SII identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país.