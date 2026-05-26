IVA a compras internacionales redujo comercio digital informal

Santiago, 25 de octubre 2025. Comienza a regir el IVA en bienes comprados en el exterior hasta 500 dolares. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

Según un informe elaborado por la CNC, US$141,3 millones fueron destinados a compras informales, un 39% por debajo a lo reportado en igual trimestre del año pasado, "debido a la fuerte caída de la informalidad estimada en plataformas internacionales".

El cobro de IVA a compras internacionales redujo el comercial digital informal, según un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

De acuerdo al estudio, en el primer trimestre de 2026, en el sector comercio se hicieron compras a través de plataformas digitales, nacionales e internacionales, por un total de US$2.167 millones, 1% menos que en 2025.

De este total, US$141,3 millones fueron destinados a compras informales, un 39% por debajo a lo reportado en igual trimestre del año pasado, "debido a la fuerte caída de la informalidad estimada en plataformas internacionales".

La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que el primer trimestre de 2026 "muestra una evolución mixta en las compras de bienes a través de plataformas digitales. Mientras el monto asociado a compras informales cayó con fuerza frente al año anterior, la tasa de informalidad por transacción disminuyó de manera más moderada. Comprender esta diferencia es clave para interpretar correctamente cómo está cambiando el fenómeno".

En esta línea, indicó que la principal explicación detrás de esta caída "está en la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto, medida que redujo significativamente los incentivos para adquirir productos a través de plataformas extranjeras bajo esquemas informales. A esto se suma un menor dinamismo del gasto online total y una caída en el valor promedio de las compras informales".

Pese a ello, advirtió que la "informalidad no desaparece. Hoy se concentra con mayor fuerza en ciertos canales donde este fenómeno sigue siendo elevado, especialmente en redes sociales y plataformas de menor ticket promedio. Esto explica por qué la tasa de informalidad no baja al mismo ritmo que el monto total involucrado".

Y explicó que el mercado informal "también ha cambiado de composición. Han perdido participación los canales asociados a compras de mayor valor, mientras crecen espacios donde predominan transacciones más pequeñas y difíciles de fiscalizar".

"Esto refleja que la informalidad digital sigue adaptándose a las nuevas dinámicas del comercio electrónico y continúa siendo un reto relevante para la competencia formal, la recaudación y la protección de los consumidores", añadió.

Silva planteó que el principal desafío "será entonces trasladar al ecosistema nacional los avances observados en el comercio internacional" y señaló que para ello, "será necesario avanzar en mecanismos de identificación de vendedores recurrentes, fortalecer la coordinación entre plataformas digitales y el SII, y desarrollar esquemas de formalización proporcional que permitan incorporar a microemprendimientos al sistema formal sin generar barreras excesivas de entrada".

Finalmente, mencionó que "la educación financiera, la trazabilidad digital y los incentivos simples de formalización serán claves para reducir estructuralmente este fenómeno en el largo plazo".