Jair Bolsonaro deberá explicar posible quiebre de cautelares por video con IA

(Foto de ARCHIVO) Jair Bolsonaro, presidente saliente de Brasil REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE BRASIL/ALAN SANTOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y - PRESIDENCIA DE BRASIL/ALAN SANTOS

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El juez Alexandre de Moraes afirmó que la difusión de un video creado con IA, con imagen y declaraciones político-electorales de Bolsonaro, podría constituir una nueva infracción y derivar en su regreso a prisión.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil e instructor del caso que juzga a los responsables del intento de golpe de Estado de 2022, Alexandre de Moraes, consultó al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple pena por estos hechos, si cedió su imagen para un vídeo creado con IA y que se emitió el sábado en un acto su partido.

El magistrado, centro habitual de los ataques del bolsonarismo, dio 48 horas de plazo para que presente las alegaciones oportunas, ante la posibilidad de que haya infringido las medidas cautelares que se le impusieron a cambio de poder cumplir por el momento y por motivos de salud su condena bajo arresto domiciliario.

"La difusión de un vídeo producido por AI, y ampliamente difundido en redes sociales, que contiene su imagen y declaraciones abiertamente político electorales, constituiría una nueva y grave transgresión" en caso de que hubiera contado con el visto bueno del expresidente y podría conllevar de nuevo su regreso a la cárcel.

De Moraes volvió a recordar que Bolsonaro tiene sus derechos políticos suspendidos tras ser condenado a más de 27 años de prisión por delitos de rebelión y de la misma manera tiene prohibido, incluso a través de terceros, el uso de redes sociales, en un contexto en el que no es la primera vez que tensa las cautelares.

Del mismo modo, el juez señaló que en caso de que el montaje no hubiera contado con la autorización del expresidente brasileño, supondría "una falta de respeto" de su hijo y candidato a las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, y del Partido Liberal a las decisiones de las justicia brasileña y podría ser incluso motivo de sanción por parte de las autoridades electorales.

En ese sentido, apuntó que el uso de 'deep fake' con motivos electoralistas está prohibido por la legislación. El Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga los ataques de Flávio Bolsonaro al sistema de votación, también analiza este caso de las imágenes del padre del candidato hechas con IA.

Anteriormente, el juez del Supremo ya sancionó al hijo de Bolsonaro con 90 días sin poder visitar a su padre en el domicilio de Brasilia donde pasa el arresto domiciliario por divulgar una carta del expresidente brasileño en la que le aupaba como portavoz y mejor candidato para estas elecciones.

Las restricciones además se extendieron a todas aquellas visitas con fines políticos y electorales, además de otras de 30 días a cualquier persona, sea por la razón que fuera, a excepción de sus servicios médicos y abogados.

En un acto del Partido Liberal celebrado el pasado sábado en Sao Paulo, en el que se pudo ver también a un histriónico y faltón presidente de Argentina, Javier Milei, arremetiendo e insultando a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y al juez De Moraes, se proyectó un vídeo de Bolsonaro generado por IA haciendo alusiones a lo "injusto" de su condena y pidiendo el voto por su hijo Flávio.