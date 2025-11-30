Jara da inicio a su campaña y asegura que la segunda vuelta está abierta

Santiago 30 de noviembre 2025. Voluntarios por la candidata presidencial Jeannette Jara participan en el inicio oficial del periodo de campana de segunda vuelta. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 Nov. (ATON) -

La candidata del oficialismo adelantó que su despliegue será nacional, con un trabajo puerta a puerta o casa a casa en torno a dos ejes: la seguridad de las personas y el bienestar económico.

Desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio inicio oficial a su campaña de segunda vuelta con un mensaje desafiante: Esta elección está abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar .

La definición se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre, donde enfrentará al candidato republicano José Antonio Kast, quien hasta antes de la veda de encuestas mantenía una amplia ventaja.

Los voceros de Jara destacaron el repunte de la abanderada en los sondeos, con un alza entre 13 y 28 puntos desde la primera vuelta, subrayando que la verdadera encuesta será la jornada de votación.

En su discurso, la candidata agradeció el respaldo de autoridades presentes, entre ellas el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y la exministra del Interior, Carolina Tohá. Hoy día se inicia la campaña de la segunda vuelta, y, por tanto, es cuando podemos llegar directamente a los vecinos y vecinas con nuestras propuestas , señaló.

Jara adelantó que su despliegue será nacional, con un trabajo puerta a puerta o casa a casa en torno a dos ejes: la seguridad de poder vivir tranquilos, porque es un derecho de todas las personas en todas las comunas del país (...) y lo segundo, es la seguridad de poder llegar tranquilos a fin de mes, porque Chile es un país que no se cae a pedazos, Chile es un país que produce, pero ese crecimiento le tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos y chilenas .

Respecto a las proyecciones, recordó experiencias previas: Nos tocó una definición en una primaria que no fue fácil, y también se proyectaba que no había forma en que remontáramos. Dos semanas antes de la primaria incluso, y pasamos la primaria, ganamos, y ahora estamos en unidad con los partidos con los que fuimos a la primaria, enfrentando la segunda vuelta presidencial .

La candidata subrayó, además: Después se pensó que la segunda vuelta presidencial iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán. Y ganamos la primera vuelta presidencial .

El cierre de su intervención estuvo marcado por un llamado a la movilización ciudadana: Conquistar conciencias y corazones, un futuro de esperanza para Chile, donde el miedo no siga siendo usado como arma de terror político .

Y agregó, en referencia a la ley de 40 horas: A pesar de lo que dijera este diputado republicano (José Meza) sobre las 40 horas, que la gente llegaba a encerrarse a su casa, yo estoy contenta que las hayamos aprobado .