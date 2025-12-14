Chile.- Jara denuncia el envío de mensajes de una empresa de gas a favor de Kast en plena jornada electoral en Chile

Archivo - La candidata presidencial chilena Jeannette Jara (archivo) - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la candidata presidencial chilena de izquierda, Jeannette Jara, ha denunciado ante las autoridades electorales el envío de mensajes a favor de su rival, el ultraderechista José Antonio Kast, en medio de la votación de la segunda vuelta de las presidenciales que se celebra este domingo.

"Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el periodo legal de propaganda electoral", ha informado el comando de campaña de Jara en su cuenta en la red social X.

El mensaje, remitido a través de la aplicación de la empresa Lipigas para pedidos de bombonas de gas, menciona abiertamente a Kast e incluye etiquetas contra la inmigración y específicamente contra la llegada de personas desde países del Caribe.

"Lipigas con Kast #EVOPOLI (en referencia al partido conservador Evolución Política). En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro pais! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz", señala uno de los menajes, publicado en redes sociales.

El equipo de Jara considera que se trata de "una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia" y por ello ha presentado denuncia formal ante el SERVEL "para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley". Además, emplaza a la empresa a pronunciarse "a la brevedad sobre la situación".

"Este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales", ha advertido.

Por último, el equipo de Jara insta a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el SERVEL vía Internet "para resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile".

La empresa Lipigas ha publicado un comunicado en su cuenta en Instagram en la que denuncia un "acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp" desde el que "se difundió un mensaje ajeno a la compañía".

"El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes (...). Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos. Lamentamos lo ocurrido", subraya.