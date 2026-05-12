Javier Olivares identifica a agresores: "Les dicen La banda de los cuchillos"

Valparaiso, 11 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Javier Olivares Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

El diputado del Partido de la Gente aseguró que, junto con su equipo, realizaron una rápida investigación para dar con el nombre de sus atacantes. El parlamentario descartó que se tratara de una pelea y aseguró que entregó videos de la golpiza al Ministerio Público.

Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente (PDG), se refirió a la agresión que sufrió en Olmué y entregó información recabada por él mismo sobre los supuestos atacantes, a los que aseguró los denominan La banda de los cuchillos .

Fueron dos delincuentes los que me agredieron en el club deportivo en Olmué. Estamos esperando mañana (martes) la formalización , afirmó el parlamentario en entrevista con CNN Chile.

Olivares descartó de plano que se tratara de una pelea y aseguró que pueden decir cualquier cosa, pero esto efectivamente es una agresión .

Estuve seis minutos en el club deportivo. Ingresé, pagamos nuestra entrada, mi jefa de gabinete, uno de mis asesores y yo. Posteriormente hicimos el ingreso para saludar al presidente del club, que estaba en la cocina de la sede. Había cerca de 100 personas. Todo eso está grabado además , contó

Luego, a las 00.05 ingreso a la pista, dando un paso de baile, y viene un ataque por la espalda de una persona que terminamos identificando , agregó.

El diputado del PDG afirmó que junto con su equipo realizaron una rápida investigación en el lugar para dar con la identidad de los atacantes: Llegamos rápidamente a identificar a estas personas. Obviamente mi jefa de gabinete es del sector de Olmué también, conoce, se mueve rápido. También muchas personas nos llaman y nos dicen que estas personas eran delincuentes, que les decían la banda de los cuchillos , aseguró.

Los vecinos saben perfectamente quiénes son, nos traspasan esta información a nosotros y nosotros se la damos a la Fiscalía , agregó.

Olivares agregó que existen registros audiovisuales de toda la secuencia y que estos ya están en manos del Ministerio Público.

En relación a sus declaraciones de que los agresores serían simpatizantes de la extrema izquierda , Olivares insistió en que cuando me pegan el combo, nosotros escuchamos claramente cuando alguien grita viva la izquierda o la izquierda nunca muere . Yo lo escuché .

Aunque no sabe si los involucrados tienen militancia política, comentó que en sus redes sociales realizan publicaciones en contra del Presidente José Antonio Kast.

Tras el ataque, la exdiputada comunista Carmen Hertz aseguró que Olivares recibió lo que merecía , además de acusarlo de llorar y victimizarse , mientras que la exministra de Salud y exdiputada Helia Molina (PPD) aseguró que el que busca, encuentra .

Ante estas declaraciones, Olivares dijo que creo que es parte de la libertad de expresión. Si ellas tienen esa impresión, es la opinión de ellas. Discrepo de ambas. Me parece mezquino el comentario, pero es su opinión .

Si ellas creen que lo tenía merecido, es un tema de ellas. Hoy están fuera de la política por perder la elección. Más allá de que sean comentaristas de Twitter y exautoridades, ahí las dejo. No me molesta. No tomo nada personal , comentó.

"ME GUSTAN LAS CAPAS"

En la entrevista también se le consultó al diputado por la capa de estilo militar con la que asistió al Congreso.

A mí me gustan las capas, tengo varias capas prusianas de diferentes colores. Y la primera que me puse fue una capa gris que me dijeron que se parecía a la del general Pinochet , aseguró.

Ante la interrogante sobre si simpatizaba con la figura de Pinochet, afirmó que a mí me gustó el gobierno militar, creo que hicieron muy buenas cosas .

Sobre la reacción que puede generar el uso de la vestimenta en víctimas de violaciones a los derechos humanos, aseguró que evidentemente empatizo, evidentemente me imagino lo difícil que tiene que ser para la gran cantidad de familiares de detenidos desaparecidos (...) efectivamente creo que todas las violaciones a los derechos humanos son innegables .

Yo siento que obviamente debe haber mucho dolor en sus familias (...) pero efectivamente yo no vine al Congreso a hablar de cosas que pasaron hace 60 años , añadió, aunque no descartó volver a utilizar la prenda, pues aseguró que no me arrepiento .