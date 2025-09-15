Jeannette Jara (izquierda) lidera claramente en la última encuesta para las elecciones presidenciales de Chile

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La candidata de la coalición Unidad por Chile --izquierda--, Jeannette Jara, continúa liderando la carrera por la Presidencia de Chile con un 36 por ciento de apoyo, por delante del ultraderechista José Antonio Kast (25 por ciento) y la conservadora Evelyn Matthei (20 por ciento), según el último estudio de la empresa demoscópica La Cosa Nostra (LCN) elaborado con vistas a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 16 de noviembre.
Jara, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), sube tres puntos y aumenta así su distancia con sus rivales tras el debate de los candidatos celebrado el pasado 10 de septiembre, aunque en una probable segunda vuelta sería derrotada tanto por Kast (Partido Republicano) como por Matthei (Unión Demócrata Independiente, UDI).
En cuarto puesto está Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, PNL) con el 12 por ciento, por delante de Harold Mayne-Nicholls (3 por ciento), , Franco Parisi (Partido de la Gente, PDG, centro-derecha, 2 por ciento), Marco Enríquez-Ominami (1 por ciento) y Eduardo Artés (1 por ciento).
En una segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast (43-56 por ciento) y también frente a Matthei (39-61 por ciento). Contra el candidato del Partido Nacional Libertario perdería por un 47 a 52 por ciento.
La encuesta de LCN mide además el "antivoto", es decir, al candidato al cual no se votaría jamás. Jara encabeza la lista con un 44 por ciento, seguida por Kast (23 por ciento) y Kaiser (21 por ciento). Por detrás están Eduardo Artés (7 por ciento), Marco Enríquez-Ominami (2 por ciento) y Franco Parisi (1 por ciento). Cierran la lista Mayne-Nicholls y Matthei, ambos con un 0,3 por ciento.