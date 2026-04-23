Jefe de bancada PDG rectifica a Alvarado: megarreforma incluye impuesto Pyme

Valparaiso, 21 de abril 2026 Punto de prensa de diputados del Partido de la Gente Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Abr. (ATON) -

El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, recordó que la colectividad condicionó su apoyo a la idea de legislar la ley miscelánea si el tributo a las Pymes es de 12,5% permanente, con devolución del IVA de los medicamentos y la devolución del IVA en pañales.

El debate por la megarreforma volvió a tensionar al oficialismo. En la mañana, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó que el acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) incluyera mantener el impuesto de primera categoría para las Pyme en 12,5%. Según dijo, el compromiso se limitaba a beneficios tributarios ya contemplados en el plan de Reconstrucción Nacional.

A través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos. Pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. No está lo de las pymes , aclaró.

Horas más tarde, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, salió al paso de esas declaraciones. En política hay dos cosas que son fundamentales: uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y respetar los acuerdos. Dejemos los errores no forzados para el tenis , replicó.

Valenzuela recordó que el día anterior, junto a toda la bancada y acompañado por un ministro de Estado, anunciaron públicamente el respaldo a la idea de legislar la ley miscelánea bajo condiciones claras: Primero, tributo de las Pymes en un 12,5% de manera permanente. Segundo, la devolución del IVA de los medicamentos. Tercero, la devolución del IVA a los pañales , detalló.

El parlamentario cerró su intervención con un emplazamiento directo: Esperamos que el gobierno y sus ministros se pongan de acuerdo y respeten aquello que le comunicamos a todo Chile .

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que las pequeñas y medianas empresas cuentan con un crédito tributario que reduce la carga efectiva a cerca de 7%, y que lo pactado con el PDG se refiere a la devolución del IVA en productos de salud, medicamentos, pañales y apoyo al adulto mayor.