Jefe de bancada PS dice que son autónomos para recurrir al PS por megarreforma

Valparaiso, 3 de diciembre 2025 Punto de prensa del diputado socialista Nelson Venegas en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

"Siempre tuvimos la intención de negociar, de conversar, de llegar a acuerdos. Pero aquí tenemos un ministro que es un fanático, que no entiende que pueden haber posiciones distintas y por lo tanto no está dispuesto a escuchar", señaló el diputado Nelson Venegas.

El jefe de la bancada de diputados socialistas, Nelson Venegas, afirmó que la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional contra la megarreforma se adoptó "de forma autónoma". La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, anunció que esa decisión se tomaría el jueves por todos los partidos de la entro izquierda.

Este martes, Venegas declaró que "tenemos un acuerdo unánime de esta bancada, nosotros tenemos el legítimo derecho a hacerlo porque autónomamente también podemos funcionar, pero no solo porque lo hicimos ayer, sino que porque además cuando se discutió y se aprobó en la Cámara (el proyecto), hicimos reserva de constitucionalidad".

"Entonces, esto que hoy día se ha hecho tanto aspaviento no es otra cosa que reafirmar algo que no solo hicimos nosotros, sino que todas las bancadas de los partidos opositores en el momento en que se aprobó la reforma. ¿Y cuál es el camino que nos queda? No es otro que este, porque en nada se ha cambiado la reforma", enfatizó.

"El ministro Quiroz, cuando se sienta a negociar en el Senado, señala que no va a cambiar un ápice el corazón de la reforma. Eso no es querer negociar. Y frente a la falta de voluntad de negociación por parte del Ejecutivo, no nos deja otra alternativa precisamente que reafirmar nuestra voluntad anteriormente ya expresada, en torno a que íbamos a ir al Tribunal Constitucional para defender los legítimos derechos que estamos defendiendo", añadió.

También recalcó que "no hay reforma más mala y más atentatoria contra los derechos del pueblo chileno en los últimos 30 años como la que hoy día se quiere aprobar. Aquí parece que nosotros fuéramos quienes estamos rompiendo la mesa de negociación. El primero que rompe la mesa de negociación es el ministro Quiroz, que incluso pasando a llevar a la propia presidenta del Senado, señala que van a sentarse a conversar, pero nada que atente contra el corazón de la reforma".

"Siempre tuvimos la intención de negociar, de conversar, de llegar a acuerdos. Pero aquí tenemos un ministro que es un fanático, que no entiende que pueden haber posiciones distintas y por lo tanto no está dispuesto a escuchar. Y entonces, frente a eso, ¿qué otra alternativa nos deja, sino precisamente recurrir a una herramienta, a un instrumento que nos ofrece nuestra propia institucionalidad? Nosotros no estamos haciendo otra cosa que esté fuera de la institucionalidad. Nuestra propia Constitución, nuestra propia institucionalidad, nos ofrece la posibilidad de presentar este requerimiento. Y eso es lo que estamos haciendo", concluyó.