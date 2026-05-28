Jefe máximo de la OMS va a Rep. del Congo para vencer al ébola "por 17a. vez"

(Foto de ARCHIVO) Trabajador sanitario durante el brote de ébola en República Democrática del Congo REMITIDA / HANDOUT por MSF/CARL THEUNIS - MSF/CARL THEUNIS

Santiago 28 May. (ATON) -

La respuesta sanitaria en RDC ha logrado "derrotar al ébola en 16 ocasiones", dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien añadió que "la 17ª no será diferente, pero tenemos que actuar ahora, juntos".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este jueves que está en camino a República Democrática del Congo (RDC) para analizar la respuesta frente al brote de ébola, que deja ya más de 900 casos y 200 muertes sospechosas, además de siete casos y un muerto en Uganda.

"De camino a RDC", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha lamentado que "el ébola está de vuelta". "La provincia de Ituri está sufriendo las peores consecuencias. Estaré sobre el terreno con nuestros equipos de la OMS, socios y el extraordinario personal sanitario que nunca ha dejado de luchar, todos bajo el liderazgo del Gobierno de RDC", ha afirmado.

Así, ha resaltado que la respuesta sanitaria en RDC ha logrado "derrotar al ébola en 16 ocasiones". "La 17ª no será diferente, pero tenemos que actuar ahora, juntos", ha zanjado Tedros, quien el miércoles advirtió de que el este del país hace frente a "una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto", con la expansión del brote de ébola superando las capacidades de respuesta.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

La RDC -que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola.

Ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.