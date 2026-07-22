Jiles por Sedini: "Demostró que tiene un tremendo futuro en el vodevil"

Valparaiso, 22 de julio 2026 Punto de prensa de la diputada Pamela Jiles Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió a la entrevista de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini a el programa Sin Filtros, donde comentó sobre su paso en el cargo.

La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió a la entrevista de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini a el programa Sin Filtros, donde comentó sobre su paso en el cargo.

La parlamentaria afirmó que se trata probablemente la más interesante entrevista política de los últimos 5 años, quizás 10 .

Toneladas de tinta se van a escribir sobre esta entrevista y sus interpretaciones. Va a haber horas y horas de pantalla porque pone al descubierto, con querer o sin querer, a la élite y sus supuestos códigos de camarín, su supuesta ética de lo que se hace, lo que se dice, lo que no se hace , afirmó.

Jiles sostuvo que se trató de "una entrevista en que una exministra vocera de Kast vocerea ahora su venganza contra el gobierno de Kast no puede ser más deliciosa. Un golpe periodístico y, bueno, los códigos de la farándula se imponen en la política".

Asimismo, dijo que "a pesar de que estamos todos preocupados por la catástrofe nacional, estoy segura de que en los niveles incluso del mundo popular hoy la pregunta es: ¿quién es el tercer hombre con más poder?, ¿quién fue a hablar con Mara?, ¿la quisieron sacar?, ¿fue víctima de una gran intriga? Farándula y política, la sociedad del espectáculo".

La diputada aseguró que Sedini "ayer demostró que tiene un tremendo futuro en el vodevil. No sé si en la política, pero en el mundo del espectáculo, sin duda lo tiene .