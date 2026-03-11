José Antonio Kast jura como nuevo presidente de Chile

Archivo - José Antonio Kast, presidente de Chile. - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Kast ha jurado este miércoles como nuevo presidente de Chile para los próximos cuatro años, en una ceremonia en el Congreso, a la que acudió habiéndose dado de baja horas antes del Partido Republicano, tal y como prometió, que representa la vuelta de la ultraderecha pinochetista a La Moneda.

"Sí, juro", ha expresado Kast ante más de mil invitados, entre ellos el ya expresidente Gabriel Boric, quien le ha colocado la Medalla O'Higgins en la banda presidencial que previamente le había dispuesto la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, y varios jefes de Estado de la región, como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; además del rey Felipe VI.

Poco antes, el nuevo presidente de Chile posó junto a su gabinete en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, desde donde reaccionó al ataque que sufrió este mismo miércoles un carabinero en Puerto Varas, que le ha dejado en muerte cerebral.

"A partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, prometo que los vamos a perseguir, a encontrar, a juzgar y a encerrar", dijo Kast, que tiene por delante una crisis de seguridad y económica que espera atajar con un "gobierno de emergencia", como denominó en campaña.

Kast tiene otros desafíos como la reconstrucción de la zona centro sur del país, devastada por los incendios forestales, además de lidiar con las decisiones que hereda de la administración anterior, como el acuerdo con China para conectarse a través de un cable submarino de fibra óptica que provocó el malestar de Estados Unidos.

"UN HONOR HABER TRABAJADO PARA USTEDES"

En una de sus últimas palabras como presidente de Chile, Boric ha recibido los postreros honores en La Moneda por parte de un grupo de guardias de Carabineros, a quienes ha agradecido por "cuidar la casa de todos los chilenos".

"Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo", ha dicho Boric, agradeciendo el "cariño", al igual que las "críticas", que "también ayudaron".

"Estoy contento, estoy orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia", ha expresado, al tiempo que ha tenido también palabras de reconocimiento para la prensa. "Es fundamental para una democracia", ha dicho.

EL RETORNO DE LA ULTRADERECHA A LA MONEDA

La llegada de Kast al poder, después de tres intentos electorales, representa también la irrupción del pinochetismo en La Moneda por primera vez en democracia tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales de diciembre a la candidata progresista Jeannette Jara, con el 58% de los votos.

Aleccionado por las citas electorales pasadas, en las que algunas fuerzas conservadoras llegaron incluso a condicionar su apoyo a cambio de compromisos democráticos, en esta ocasión, Kast se ha intentado proyectar como una figura más moderada, aunque su hoja de ruta habla por sí sola.

En una campaña completamente estéril en lo político, tanto Kast como Jara apelaron a los miedos del electorado. En el caso del nuevo presidente chileno lanzando las mismas promesas que en su día esgrimió a quien ha reconocido como referente, el dictador Augusto Pinochet, orden, mano dura y valores tradicionales.

El nuevo presidente de Chile es hijo de Michael Kast, un nazi con carné del partido, que al igual que otros muchos como él acabaron huyendo a América Latina al refugio de las dictaduras fascistas que entonces oprimían la región.