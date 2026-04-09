Jouannet exige sanciones máximas tras agresión a ministra: Fue barbarie

Santiago 8 de abril 2026. Autoridades dan resultados de la denominada, Operacion Alto Voltaje, proceso investigativo en el cual se desbarato y desarticulo la organizacion criminal dedicada a la sustraccion de cobre, en las regiones de Arica y Parinacota, - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 9 Abr. (ATON) -

La autoridad se mostró partidaria de trasladar al ámbito universitario las iniciativas ingresadas por el Ejecutivo al Congreso para colegios frente a hechos de violencia.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, condenó la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Calificó lo ocurrido como un acto de barbarie y emplazó a la institución a aplicar sanciones ejemplares, incluyendo la expulsión de los estudiantes involucrados.

Jouannet fue enfático. En un punto de prensa en La Moneda manifestó que esperamos que la universidad tome algunas sanciones. El rector ha dicho que va a hacer una investigación y esperamos que esa investigación arroje la expulsión de estos estudiantes . Añadió que no se puede aceptar que personas que ejercieron la barbarie, porque lo que hubo ayer fue barbarie, no se puede llamar estudiantes a personas que actúan de esa forma .

El subsecretario insistió en la urgencia de medidas inmediatas: Esperamos las primeras medidas que sean dentro de la universidad, que sean rápidas y que eso amerite la expulsión de estas personas que no se pueden llamar estudiantes .

DEBATE SOBRE NORMATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Consultado sobre la posibilidad de extender a las universidades medidas similares a las que se discuten para colegios frente a hechos de violencia, respondió: A mí me parece que sí. Creo que uno puede perfectamente en la discusión del Congreso presentar las indicaciones, porque lo que no se puede aceptar es que en espacios académicos haya violencia, ningún tipo de violencia .

Reiteró que lo ocurrido en Valdivia fue un acto de extrema violencia, de agresividad, de barbarie , y subrayó que la ministra estuvo retenida , lo que refuerza la necesidad de cambios normativos.

El subsecretario advirtió que las casas de estudio no pueden normalizar este tipo de hechos: Las universidades no pueden ser lugares donde uno espere lo que ocurrió ayer. Eso uno no lo puede aceptar . Y agregó: Lo que no podemos es dejar abierta ninguna puerta para que esto ocurra y se normalice .

SEGURIDAD DE AUTORIDADES

Respecto a los protocolos de protección, Jouannet adelantó que se evaluarán distintas alternativas, pero aclaró: Vamos a estudiar distintas medidas ( ), pero no nos van a detener, no nos van a amilanar .

Sobre el incidente, evitó referirse a versiones sobre la eventual ausencia de Carabineros, indicando que esos antecedentes forman parte de la investigación. Sin embargo, remarcó la gravedad: Se tuvo a una ministra retenida durante dos horas en contra de su voluntad y hubo situaciones de agresión previa ( ). Trataron de dañar a la ministra, la empujaron, le lanzaron agua. Es una cuestión de una gravedad extrema .

Finalmente, cuestionó que se haya debido negociar la salida de la secretaria de Estado: En una universidad no se negocia, se debate, se dialoga ( ), pero lo que ocurrió ahí fue todo lo contrario .