Joven de 20 años en riesgo vital tras ser baleado en su vehículo en Colina

Santiago, 1 de junio de 2026. Pareja llega en su auto baleado a la Posta Central en la comuna de santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El ataque se produjo en la calle Rebeca Olivares, de la mencionada comuna, y el conductor baleado se encuentra en el Hospital San José en estado grave.

Desconocidos balearon a un joven de 20 años a bordo de un vehículo en la comuna de Colina, Región Metropolitana. La víctima se encuentra en riesgo vital.

El ataque se produjo anoche en la calle Rebeca Olivares, de la mencionada comuna, y el conductor baleado permanece en el Hospital San José en estado grave.

"Estaríamos hablando de un delito de homicidio, por ahora en grado de desarrollo frustrado. Habría sido una sola persona la que disparó alrededor de 20 balazos", relató el fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Centro Norte.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El subcomisario BH Sebastián Rojas agregó que la víctima se encontraba al interior de su vehículo cuando recibió diversos impactos balísticos desde una distancia aproximada de unos 25 metros".