Santiago, 30 de julio de 2026. Joven de 23 anos es asesinado a bala por delincuentes mientras intentaba evitar un robo en su casa ubicada en Lequena con Chipana en la comuna de Huechuraba Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

"El hijo de 23 años intenta repeler el asalto con un bate de madera y una de las personas que entra le dispara con un arma de fuego, lo que le causa la muerte", señaló el fiscal Felipe Oivari.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que el joven de 23 años asesinado de un disparo en la comuna de Huechuraba intentó defender a su familia con un bate de madera.

El crimen ocurrió alrededor de las 4:30 horas de este jueves en una vivienda del sector de calle Lipana con Chequena, hogar de una mujer y sus dos hijos, todos comerciantes.

Hasta este inmueble llegaron al menos seis delincuentes en un vehículo Audi blanco y un jeep Grand Cherokee, según informó el fiscal Felipe Olivari.

"Llega un vehículo, se bajan cerca de seis tipos, saltan la reja perimetral, posteriormente fuerzan la puerta con una herramienta e ingresan al domicilio con pistolas", añadió.

"El hijo de 23 años intenta repeler el asalto con un bate de madera y una de las personas que entra le dispara con un arma de fuego, lo que le causa la muerte", agregó.

También indicó que "el hijo menor (20) resultó con lesiones leves, producto de que se encerró en su pieza, trancó la puerta, la intentaron abrir, pero son lesiones muy menores".

Además, confirmó que las víctimas son "una familia de comerciantes, a lo mejor los imputados pensaban que efectivamente manejaban dinero en efectivo".

"Ojalá tener resultados a corto plazo, identificar a los culpables de este terrible crimen. Estaríamos hablando de un delito de robo con homicidio, uno de los ilícitos que tiene pena más alta en Chile, por lo tanto, la idea es tener los resultados lo más pronto posible", cerró el fiscal Olivari.

Por instrucciones de la fiscalía, el robo con homicidio será investigado por el OS9 de Carabineros y el Labocar.