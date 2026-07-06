Juan Santana lleva a Contraloría a ministro Arrau por declaración de intereses

Santiago, 8 de mayo de 2026. Bancada del Partido Socialista entrega carta en la oficina de Partes del Palacio La Moneda dirigida al presidente de la republica con propuestas de crecimiento y desarrollo que reemplacen la ley miscelanea Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El secretario de Estado omitió declarar como fuente de conflicto de interés la titularidad de derechos de agua de la familia de su cónyuge, Luz María Izquierdo Irarrázaval, así como diversas sociedades del ámbito agrícola que dependen del uso de derechos de agua, denunció el diputado del PS.

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República para que el ex ministro del MOP y actual titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, corrija su declaración de intereses.

El secretario de Estado omitió declarar como fuente de conflicto de interés la titularidad de derechos de agua de la familia de su cónyuge, Luz María Izquierdo Irarrázaval, así como diversas sociedades del ámbito agrícola que dependen del uso de derechos de agua.

El actual ministro de Seguridad declaró su empresa agrícola, pero no los derechos de agua que la Dirección General de Aguas le entregó a esa misma empresa, un servicio que dependía de su propio ministerio , detalló el parlamentario.

Y, además, agregó que esto ya se está haciendo costumbre: en este gobierno los ministros declaran una parte y se guardan la otra .

No lo vamos a dejar pasar. Vamos de nuevo a la Contraloría, para que revise por qué estos conflictos de interés no aparecen donde la ley obliga a declararlos , finalizó el diputado socialista.