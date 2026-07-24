Jueces "sin rostro" sentenciaron a 167 años de cárcel al "Tren del Mar" en Viña

Santiago 14 de febrero de 2024 Fotografías referenciales gendarmeria de Chile Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Además de los jueces, también los fiscales acusadores y los policías que participaron en la investigación intervinieron en el juicio en la modalidad "sin rostro", es decir, los acusados no pudieron verlos ni conocer sus identidades.

Al concluir el juicio con magistrados "sin rostro", el Tribunal Oral Penal de Viña del Mar dictó sentencias que suman penas de 167 años de presidio para los 10 venezolanos y un cubano, miembros de una facción del Tren de Aragua, condenados por tráfico de drogas y armas, asociación ilícita, lavado de dinero y cuatro homicidios del tipo sicariato, cometidos en la Ciudad Jardín y alrededores.

Las principales sentencias fueron para el líder de la banda, Carlos el Toro Padilla, condenado a 35 años de cárcel; los sicarios Juan Chencho Farías y José Arcángel Colina, condenados a 29 y 28 años de presidio, y Aracne Santos, pareja de Padilla, condenada a 11 años de presidio por blanquear $107 millones. Además, Renzo José Espinoza López, El Chucky , extraditado desde Costa Rica, deberá cumplir 7 años por asociación ilícita.

Además de los jueces, también los fiscales acusadores y los policías que participaron en la investigación intervinieron en el juicio en la modalidad "sin rostro", es decir, los acusados no pudieron verlos ni conocer sus identidades.

A los acusados se les mantuvo en los penales en que cumplen prisiones preventivas y participaron de manera telemática. Algunos incluso se acogieron a una cooperación calificada en el juicio, por lo cual también se les ocultó sus rostros en la transmisión por zoom.

Según informó el fiscal José Uribe, la banda cometió cuatro homicidios para imponer el temor ante otros narcotraficantes y apoderarse de estas operaciones de venta de drogas en esos espacios públicos de la Ciudad Jardín.

También explicó que "en este juicio hemos aplicado todas las últimas modificaciones legales que se han hecho en la lucha contra el crimen organizado. Testigos con su identidad reservada han declarado a través de videoconferencia, también ha habido protección para los policías que participaron en este procedimiento y los investigadores, tanto en su reserva de identidad como en declaración remota, y además medidas protectoras tanto para el Ministerio Público como para el mismo tribunal".

El "Tren del Mar", facción del Tren de Aragua, fue capturado en agosto de 2024 tras operativos en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache.