Juicio con jueces y fiscales "sin rostro": Condenaron a miembros de Tren del Mar

Valparaiso, 30 de junio 2026 Fiscal jefe del Sistema de Analisis Criminal, Jose Uribe, entrega balance del juicio contra 11 imputados de la causa denominada Tren del Mar Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Según explicó el fiscal José Uribe, tanto los jueces del tribunal como los fiscales acusadores y los policías que participaron en la investigación intervinieron en el juicio en la modalidad "sin rostro", es decir, los acusados no pudieron verlos ni conocer sus identidades.

El Tribunal Oral de Viña del Mar emitió veredicto condenatorio en contra 10 venezolanos y un cubano, miembros de la facción Tren del Mar del Tren de Aragua que operaba en la Ciudad Jardín, acusados por asociación ilícita, lavado de dinero, narcotráfico y homicidios.

Tanto los jueces del tribunal como los fiscales acusadores y los policías que participaron en la investigación intervinieron en el juicio en la modalidad "sin rostro", es decir, los acusados no pudieron verlos ni conocer sus identidades.

A los acusados se les mantuvo en los penales en que cumplen prisiones preventivas y participaron de manera telemática. Algunos incluso se acogieron a una cooperación calificada en el juicio, por lo cual también se les ocultó sus rostros en la transmisión por zoom.

Entre los condenados se cuenta Carlos Padilla, alias "El Toro", líder de esta banda dedicada al narcotráfico, homicidios por sicariato, tráfico de armas y lavado de activos y homicidios. Operaban en las plazas Vergara, Sucre, México y Colombia de Viña del Mar.

Según informó el fiscal José Uribe, la banda cometió cuatro homicidios para imponer el temor ante otros narcotraficantes y apoderarse de estas operaciones de venta de drogas en esos espacios públicos de la Ciudad Jardín.

También explicó que "en este juicio hemos aplicado todas las últimas modificaciones legales que se han hecho en la lucha contra el crimen organizado. Testigos con su identidad reservada han declarado a través de videoconferencia, también ha habido protección para los policías que participaron en este procedimiento y los investigadores, tanto en su reserva de identidad como en declaración remota, y además medidas protectoras tanto para el Ministerio Público como para el mismo tribunal".

El Tren del Mar fue capturado en agosto de 2024 tras operativos en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache.