Kaiser llama a evitar que Chile Vamos "establezca el ritmo" del Gobierno de Kast

Santiago, 26 de mayo de 2026. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto su Directiva Nacional y parlamentarios del Partido, ofrecen un punto de prensa con motivo de acusacion constitucional contra el ex ministro Grau. Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo , aseguró el presidente del Partido Nacional Libertario, quien, además, no quiso hacer una autocrítica por la fallida AC a Nicolás Grau

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, defendió la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y descartó hacer una autocrítica por el resultado.

"¿Por qué hacer una autocrítica? Hicimos lo que correspondía legal y constitucionalmente", afirmó Kaiser en entrevista con La Tercera y aseguró que su colectividad está dispuesta a asumir los costos de actuar conforme a sus convicciones.

Para el excandidato presidencial, el episodio solo evidenció diferencias de fondo al interior de la derecha. "Existen diagnósticos incompatibles respecto a la situación que está enfrentando el gobierno y nuestro país", señaló, aludiendo a las distintas visiones entre el Partido Nacional Libertario y los partidos de Chile Vamos.

"Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos sean quienes establecen el ritmo", aseguró Kaiser.

El líder del PNL también cuestionó la influencia de algunos dirigentes del bloque oficialista, acusando que buscan condicionar el programa de gobierno. "Lo que yo veo hasta el momento es la voluntad de ciertos actores (...) de imponer sus condiciones, aunque sean a costa del programa de Gobierno", aseguró.

Consultado sobre el impacto que tuvo la acusación constitucional en la coalición aseguró que "lo que hizo fue transparentar una situación que tarde o temprano se tenía que transparentar" y aseguró que una eventual coalición entre las fuerzas de derecha debe construirse sobre bases programáticas y no por conveniencia política. "Empezar a hablar de principios y no de intereses", aseguró.

Consultado por el actual Gobierno aseguró que existe una política centralizada de ir reduciendo el tamaño del Estado, pero dentro de los servicios, no ha habido una aproximación más radical. En ciertas materias, evidentemente, no ha habido grandes diferencias. Ahora sí hay una diferencia esencial (con otras administraciones de derecha), que ningún gobierno de Sebastián Piñera propuso bajar impuestos .