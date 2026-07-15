Karen Rojo es enviada al penal de San Joaquín para cumplir condena

Santiago 15 de julio 2026. El Primer Juzgado de Garantia de Santiago realiza audiencia de control de detencion de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien llego al pais este extraditada desde Paises Bajos, donde se fugo en 2022 tras ser - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

La exalcaldesa de Antofagasta quedó en calidad de condenada rematada tras la audiencia de control de detención y comenzará a cumplir la pena de cinco años y un día de presidio por fraude al fisco en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue ingresada este martes al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, donde comenzará a cumplir la condena que mantiene vigente por fraude al fisco, luego de que el tribunal resolviera su ingreso tras la audiencia de control de detención.

Con la decisión judicial, Rojo quedó en calidad de condenada rematada, condición que se aplica cuando una sentencia ya se encuentra firme y ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes que puedan modificarla.

En consecuencia, su permanencia en el recinto penitenciario corresponde al cumplimiento efectivo de la pena y no a una medida cautelar.

La exjefa comunal fue condenada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco, en una causa relacionada con la contratación irregular de una asesoría comunicacional durante su gestión al frente del municipio de Antofagasta.

Su defensa había cuestionado la realización de un control de detención, argumentando que, tras concretarse la extradición desde Países Bajos, correspondía únicamente su traslado al establecimiento penitenciario designado para ejecutar la sentencia.

Según los abogados, esa modalidad habría sido considerada durante el proceso de cooperación entre ambos países.

Asimismo, la representación de Rojo sostiene que el tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se desarrollaba el proceso de extradición debe ser abonado al cumplimiento de la condena en Chile.

En esa línea, anticipó que solicitará a Gendarmería y a los tribunales competentes el reconocimiento de ese período para efectos del cómputo de la pena y la eventual postulación a beneficios penitenciarios, conforme a la legislación vigente.

Con su ingreso al penal de San Joaquín, Karen Rojo inicia formalmente el cumplimiento del saldo de la condena impuesta por la justicia chilena.