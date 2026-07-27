Karina Delfino acusa a Quiroz de negociar "con la amenaza bajo el brazo"

Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades criticó el mecanismo de compensación impulsado por el Gobierno; cuestionó la forma en que se condujeron las negociaciones y reconoció un quiebre entre los ediles por el tema.

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, cuestionó la compensación por la exención de contribuciones a mayores de 65 años sin distinción de ingresos incluida en la megarreforma. Además, criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por negociar "con la amenaza bajo el brazo" y admitió un quiebre entre los alcaldes por esta iniciativa.

Con mucha fuerza, alcaldes y alcaldesas planteamos la posibilidad en esta materia de que se hubiese focalizado el beneficio, es decir, que quienes pueden pagar sus contribuciones lo hagan. Por ejemplo, el próximo año el ministro Quiroz cumple 65 años. A nuestro juicio, una persona con el patrimonio y los ingresos del ministro puede pagar esas contribuciones , aseguró Delfino en entrevista con Radio Cooperativa.

Agregó la alcaldesa socialista que yo creo que quienes hoy día han estado sobreideologizados son el ministro Quiroz, el Gobierno, y quienes están respaldando esta propuesta, porque es verdad que estaba en el programa de gobierno del presidente Kast .

Yo lamento las palabras del ministro Quiroz, porque cuando uno está en democracia -a pesar de que (en el oficialismo) tienen mayoría en el Congreso, pero ese día no tuvieron mayoría en el Senado, por algo retrasaron la votación respecto a esta materia-, yo entendería que estas discusiones no se agotan, porque además es como bajo la amenaza de 'bueno, si no les gusta, entonces quédense sin ni uno'...", criticó a autoridad de Quinta Normal.

Insistió en que lamento sus palabras (de Quiroz), porque uno no puede dialogar y conversar con la amenaza bajo el brazo, sino que más bien tener una conversación más fraterna, sincera y también con el objetivo de poder avanzar".

La alcaldesa sostuvo que el mayor desacuerdo surge porque el Ejecutivo optó por no establecer criterios de ingreso o patrimonio para asignar el beneficio, privilegiando un mecanismo de compensación que, a su juicio, termina afectando a las comunas con menos recursos.

¿Saben lo que puede significar que Cerro Navia o Renca no tengan los dineros provenientes del Fondo Común Municipal? El problema es que esta norma quedó amarrada con la compensación tanto al Fondo Común Municipal como a ingresos propios permanentes. Entonces, al momento de juntarla es donde se genera el problema , comentó.

Advirtió que con esos recursos del tesoro público, que provienen mayoritariamente del IVA que pagan los vecinos de Quinta Normal o Cerro Navia, se va a estar compensando a comunas como Las Condes con 13.000 millones de pesos. Las tres comunas más ricas de Chile van a recibir casi 30.000 millones de pesos, versus Quinta Normal con 59 millones o Cerro Navia con 5 millones".

La vicepresidenta de la AChM se refirió además al quiebre existente en el organismo: "Evidentemente que hay una molestia, porque se nombra a la Asociación Chilena de Municipalidades como si hubiésemos concurrido a un acuerdo todos los alcaldes y alcaldesas y eso no es real .

Nos juntamos hace un par de meses en el norte, en la Región de Coquimbo, y acordamos un texto común, que era una hoja de ruta que ponía en el centro la focalización y la compensación: las dos juntas. Eso no se está respetando y creo que tampoco se está hablando con la verdad, porque lo que ocurre después es una propuesta distinta que hace el Ejecutivo que es solamente compensación; es decir, no se considera nada de la focalización", acusó.

Reconoció que diversos jefes comunales se sintieron pasados a llevar con la gestión de la mesa directiva. "Al ser una propuesta distinta, evidentemente se abre otra discusión. Ahora, ¿cómo se abrió esta discusión? En un momento en específico, el presidente de la Asociación nos hace votar por WhatsApp, donde somos 13 integrantes del directorio, muy por lejos de los más de 300 que componen la Asociación Chilena .

Se lleva a cabo esta votación y se determina apoyar la propuesta 7-6. Dentro de esos 7 votos está la comuna de Las Condes, la alcaldesa San Martín es parte de nuestro directorio, quien va a percibir 13.000 millones de pesos por parte del Estado. Entonces, decir que la postura de la Asociación representa a todos los alcaldes de Chile es faltar a la verdad", finalizó la dirigenta.