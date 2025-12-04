Kast afirma que el Presidente está desconectado de la realidad del país

Santiago, 4 de diciembre 2025. Jose Antonio Kast es recibido por el presidente del directorio de la Fundacion Coanil, y presentar documento con 12 medidas para un Chile mas inclusivo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El candidato republicano volvió a criticar el accionar del Presidente en materia de prioridades: Teniendo una situación tan grave como la que teníamos en el norte, él decide permanecer en el sur .

Tras su intervención en el encuentro anual organizado por la Sofofa, el Presidente Boric reiteró una vez más que el país no se cae a pedazos, contradiciendo la afirmación instalada por la oposición y en particular por el candidato republicano, José Antonio Kast, respecto a la administración del país que culmina el próximo 11 de marzo.

Fue precisamente este último quien hoy, tras visitar la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil), volvió a repasar las declaraciones del jefe de Estado.

Lamentablemente está desconectado de la realidad del país , dijo.

Para ejemplificarlo, señaló la crisis en el norte: teniendo una situación tan grave como la que teníamos en el norte, él decide permanecer en el sur. No sé si él ha podido volver ( ) Yo pude estar ahí y el dolor es inmenso, la situación es dramática . También criticó al ministro de Vivienda: tenemos el ministro, tenemos los recursos, y no se ha hecho nada .

Más tarde, Kast reaccionó a la frase presidencial Chile no se cae a pedazos , replicando: que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren todos los años por no tener una atención de salud ( ) que le pregunte a las familias que hoy están pensando dónde irán a estudiar sus hijos ( ) que le pregunte a todas las familias que hoy están esperando un resultado porque han esperado 10 años un comité de allegados .

El candidato agregó: cómo no se va a estar cayendo a pedazos si él le mintió a toda la ciudadanía ( ) dijo que iba a restituir una unidad policial en Colchane, y perdónenme, pero va allá a hacer un acto político .

Finalmente, cerró con un contraste electoral: Chile lamentablemente no es el Chile que él ve ( ) Si las personas creen lo que dice el Presidente, tienen una gran opción, este domingo 14 pueden elegir por ese Chile que ve Gabriel Boric, votando por Jeannette Jara, o pueden votar por el cambio real y por la esperanza que es la lista nuestra .

CRÍTICAS POR DEBATE ARCHI

Las críticas al desempeño en el debate de ARCHI, centradas en la falta de respuestas concretas, también llevaron al candidato a defender su estilo y a cuestionar a sus contendores.

Aseguró que fue un muy buen debate y que el gran ausente fue la seguridad pública: La mayor crisis que tiene Chile hoy día es precisamente en el ámbito de la seguridad, sea fronterizo, carcelario, sicariato, asesinatos, etc. .

Respecto a los cuestionamientos de Jeannette Jara, quien afirmó: cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente y no salgo con un depende . Porque cuando uno quiere liderar de verdad, y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos , Kast replicó que su enfoque busca profundidad y no confrontación: Nosotros estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas ( ) Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro .

El cruce se trasladó al plano económico, con Jara criticando a su asesor Jorge Quiroz. Kast insistió en que la candidata Jara cuestiona permanentemente a alguien que ha demostrado en los hechos que el gobierno lo ha hecho mal .

Destacó además sus aportes fundamentales , como develar el mal uso de cifras entregadas históricamente en Chile, como es la Casen .