Kast anuncia estado de catástrofe en Región de Coquimbo y Provincia de Huasco

Santiago 20 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza el sexto Consejo de Gabinete, en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast anunció la declaración de estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco (Región de Atacama) en el sexto consejo de gabinete que se realizó en La Moneda.

El Presidente José Antonio Kast anunció la declaración de estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco (Región de Atacama) en el sexto consejo de gabinete que se realizó en La Moneda.

Ante los ministros presentes en el consejo, el mandatario recordó que "el jueves estuvimos en la Escuela de Infantería, en la FACh y anteriormente en el SHOA, pudimos evaluar en qué momento se decretaba Estado de Excepción de Catástrofe".

En ese sentido, mencionó que solicitaron, "como corresponde en las regiones o provincias que se determine la activación de este estado, y hemos determinado que esto se realice en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco".

Las medidas concretas serán entregadas en detalle por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien en las últimas horas recibió múltiples solicitudes al respecto por parte de las autoridades de Coquimbo y Atacama

La Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco se encuentran en alerta roja declarada por Senapred por evento meteorológico. El sistema frontal se ha dejado caer intensamente en varios pulsos, activando quebradas y ríos habitualmente secos que han arrastrado puentes e interrumpido caminos.

Además, numerosas personas han debido ser rescatadas o se encuentran aisladas, incluso se registran casos de desaparecidos.