Kast anuncia que Gobierno se opondrá a proyecto para derogar ley Nain-Retamal

Concepcion 26 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en ceremonia de conmemoracion del Aniversario del asesinato de los carabineros Heroes de Arauco, en la Primera Comisaria Control de Orden Publico de Los - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

"Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos", señaló el mandatario en su cuenta de X. La iniciativa del PC busca anular la legítima defensa de los policías.

El Presidente José Antonio Kast anunció que el Gobierno se opondrá al proyecto de la bancada de diputados del Partido Comunista que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, en especial lo referente a la presunción legal de legítima defensa

"Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos", señaló el mandatario en su cuenta de X.

"Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado", añadió el jefe de Estado.

Según publica hoy El Mercurio, la presentación de la iniciativa quedó a cargo de la parlamentaria Lorena Pizarro, y lo más probable es que sea remitida a la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Los impulsores de esta propuesta recordaron que durante la tramitación de la ley, una parte de la academia y organizaciones de DD.HH. alertaron acerca de algunos de sus aspectos que podían tener efectos adversos en el acceso a la justicia por parte de víctimas de agentes del Estado.

Entre esos puntos está la figura de la legítima defensa que protege a policías y a gendarmes cuando emplean su armamento para proteger la integridad de terceros o de ellos mismos en tareas de orden público.

La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa. También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

La Ley N° 21.560 fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

Lleva los apellidos dos carabineros asesinados en actos de servicio, el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal.